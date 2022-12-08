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Aile Destek Programı Paraları Ne Zaman Yatacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Başvuru şartları neler?

Aile destek ödemeleri yattı mı sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere destek amacıyla başlatılan aile destek paketi uygulaması ile ilgili detaylar araştırılıyor. Aylık ailelere 850 ila 1.250 lira arasında sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Peki Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek programına nasıl başvurulur?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 15:14
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Aile Destek Programı Paraları Ne Zaman Yatacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere sağlanan aylık 850 ila 1.250 lira arasında sosyal yardım ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorlarında "Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

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Aile Destek Programı Paraları Ne Zaman Yatacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Başvuru şartları neler?

ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile Destek Paketi ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Bir önceki ayın ödemeleri ayın 8'inde yapılmıştı. Buna göre, Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Kesin tarihler açıklandığı takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

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Aile Destek Programı Paraları Ne Zaman Yatacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Başvuru şartları neler?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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Aile Destek Programı Paraları Ne Zaman Yatacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Başvuru şartları neler?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk vatandaşı olmaması,

* Mavi Kart sahibi olması,

* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

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Aile Destek Programı Paraları Ne Zaman Yatacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Başvuru şartları neler?

* 18 yaşından küçük olması,

* Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.