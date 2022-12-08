Aile Destek Programı Paraları Ne Zaman Yatacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Başvuru şartları neler?

Aile destek ödemeleri yattı mı sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere destek amacıyla başlatılan aile destek paketi uygulaması ile ilgili detaylar araştırılıyor. Aylık ailelere 850 ila 1.250 lira arasında sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Peki Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek programına nasıl başvurulur?