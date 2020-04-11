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Haberler Galeri Ziraat Bankası 10000 TL kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman verilecek?

Ziraat Bankası 10000 TL kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman verilecek?

Ziraat Bankası düşük faizli 6 ay ödemesiz 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi desteği veriyor. 0,49 faizli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Ziraat Bankası tarafından kredi sonuçları açıklanmaya başladı. Peki, Ziraat Bankası 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 11.04.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 13:04
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Ziraat Bankası 10000 TL kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman verilecek?

Ziraat Bankası 10 bin TL'ye varan düşük faizli kredi veriyor. Ziraat Bankası tarafından hane halkı geliri 5 bin TL altında olan bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz 36 aya varan yüzde 0,49 faiz oranında kredi imkanı sunuluyor. 1 Nisan'da başvurular başlamıştı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar kredi sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Ziraat Bankası tarafından kredi sonuçları açıklanmaya başladı. Peki, Ziraat Bankası 10000 TL kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman verilecek? İşte detaylar...

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Ziraat Bankası 10000 TL kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman verilecek?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

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Ziraat Bankası 10000 TL kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman verilecek?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 10000 TL kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman verilecek?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası 10000 TL kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman verilecek?

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

10 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.