ANA SAYFA
Ziraat Bankası 10000 TL kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman verilecek?
Ziraat Bankası düşük faizli 6 ay ödemesiz 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi desteği veriyor. 0,49 faizli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Ziraat Bankası tarafından kredi sonuçları açıklanmaya başladı. Peki, Ziraat Bankası 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 11.04.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 13:04
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11