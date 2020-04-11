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Haberler Galeri Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

Son dakika haberi... Bayram harçlığı ödemesi var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, emekli ve 1000 TL yardım alanlar hariç geri kalan vatandaşlara 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı verileceği konuşuluyordu. Söz konusu ödemeler için Açık Kapı üzerinden başvuru alınacağı iddia edilmişti. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 16:24
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Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

Son dakika haberi... Bayram harçlığı verilecek mi? Vatandaşlara 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi hesaplara yatırıldı. Bu gelişmelerin ardından son günlerde, emekli ve bayram ikramiyesi alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili duyuru yapıldı. Peki, vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? İşte cevaplar...

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Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

BAYRAM HARÇLIĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı, "emekli ve 1000 Türk lirası yardım alanlar hariç, geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400, çocuklara 100 Türk lirası bayram harçlığı verileceği"ne ilişkin iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve iletişim platformlarından kasıtlı ve asılsız şekilde valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

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Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

Söz konusu birimlerin, Bakanlık tarafından 2017'de kurulduğu ve bugün itibarıyla 81 il valiliği ile 161 ilçe kaymakamlığında faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

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Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

"Açık Kapı birimlerinin temel görevi, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-Devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.