Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

Son dakika haberi... Bayram harçlığı ödemesi var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, emekli ve 1000 TL yardım alanlar hariç geri kalan vatandaşlara 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı verileceği konuşuluyordu. Söz konusu ödemeler için Açık Kapı üzerinden başvuru alınacağı iddia edilmişti. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 16:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL