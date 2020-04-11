Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?

Halkbank temel ihtiyaç kredisi sonuçları nasıl öğrenilir? Halkbank kredisi ne zaman yatar? Halkbank 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi desteği veriyor. 1 Nisan'da başlayan başvuru işlemlerinin ardından adayların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürüyordu. Yapılan açıklamaya göre, kredi sonuçlarının açıklanmaya başladığı bildirildi. Peki, Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?