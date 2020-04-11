ANA SAYFA
Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
Haljbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kamu bankalarının başlattığı düşük faizli kredi desteğine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyordu. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL temel ihtiyaç kredisinin başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Halkbank kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.04.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 11:42
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11