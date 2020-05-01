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Haberler Galeri Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı

Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklanıyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi başvuru güncel durumu internet üzerinden sorgulanabiliyor. 10.000 TL'ye kadar verilen kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Sizler için Ziraat Bankası'nın 6 ay ödemesiz kredi desteği ile ilgili tüm detayları sayfamızda derledik. Peki, Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 01.05.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 16:41
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Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı

Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuruları devam ediyor. 5.000 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL destek kredisi için başvuru yapan vatandaşlar kredi sonuçlarının detaylarını araştırıyor. Kredi başvuru sonuçlarını bekleyenler ve krediyi kullanmak isteyen vatandaşlar için merak edilenleri sayfamızda derledik. Peki, Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.