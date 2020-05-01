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Haberler Galeri 1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı

1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı

1000 TL yardım başvuru sonucu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen pandemi sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Şu ana kadar toplam 4,4 milyon haneye 1000'er TL sosyal yardım yapıldı. Üçüncü faz yardım için başvurular geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçlara kilitlendi. Peki, 1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı ile başvurular nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 17:12
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1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı

1000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında dar gelirli vatandaşlara verilen 1000 TL sosyal yardım başvuruları e-Devlet'ten alıınıyor. Vatandaşların finansal açıdan desteklenmesi için verilen sosyal yardım desteği ile ilgili detayları sayfamızda derledik. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi heyeanla bekliyor. Peki, 1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı ile başvurular nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

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1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı

1000 TL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 1.000 TL sosyal yardım desteği başvurusu yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sayfasına giriş yapın ve gerekli adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın.

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1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURU TARİHLERİ

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olanlar Pazartesi,
2 olanlar Salı,
4 olanlar Çarşamba,
6 olanlar Perşembe,
8 olanlar Cuma

günlerinde başvuru yapabilecekler.

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1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını yapabilecekler.