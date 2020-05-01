ANA SAYFA
BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü indirimlerini merak eden vatandaşlar için güncel indirimleri sayfamızda derledik. BİM'in yayımladığı katalogda kadınları ilgilendiren sürpriz ürünler yer alıyor. makyaj malzemelerinin ağırlık verildiği katalogda bakım ürünleri dikkat çekiyor. 5 Mayıs'ta satışa çıkacak ürünlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 01.05.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 14:10
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17