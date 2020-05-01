BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri sürprizlerle dolu. Özellikle kadınları ilgilendiren ürünler bu katalogda birleştirildi. Makyaj malzemelerinin ağırlık verildiği katalogda, birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Peki, BİM marketlerde bu hafta neler var? BİM'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...