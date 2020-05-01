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Haberler Galeri BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü indirimlerini merak eden vatandaşlar için güncel indirimleri sayfamızda derledik. BİM'in yayımladığı katalogda kadınları ilgilendiren sürpriz ürünler yer alıyor. makyaj malzemelerinin ağırlık verildiği katalogda bakım ürünleri dikkat çekiyor. 5 Mayıs'ta satışa çıkacak ürünlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 14:10
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BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM marketlerin salı günü indirimleri sürprizlerle dolu. Özellikle kadınları ilgilendiren ürünler bu katalogda birleştirildi. Makyaj malzemelerinin ağırlık verildiği katalogda, birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Peki, BİM marketlerde bu hafta neler var? BİM'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Makyaj Aynalı Taşınabilir Şarj Aleti

• 4000 mAh

Impulse
Kadın Deodorant

• 75 ml

  • 3
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BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Moira
Duş Jeli

• 400 ml

Moira
Vücut Parfümü

• 215 ml

  • 4
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BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Pomellos
Parfümlü Kolonya

• 250 ml

  • 5
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BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

L'Oreal Paris
3'ü Bir Arada Krem Şampuan

• 450 ml

Wilkinson
Aile Boyu 10'lu Traş Bıçağı

Doğal Kabak Lif