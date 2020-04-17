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Haberler Galeri Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama

Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama

Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları, başvuru yapan binlerce vatandaşın gündeminde. Koronavirüsle mücadele kapsamında finansal destek sağlamak amacıyla bireysel destek kredisi veren Ziraat Bankası, başvuruların değerlendirmelerini tamamlamaya başladı. Başvuru yapamayan ve başvuru sonucunu bekleyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılan soruların yanıtlarını derledik. Peki, Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 16:29
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Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama

Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir? Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından ekonomik tedbirler alınmaya başlandı. Ziraat Bankası tarafından hane halkı geliri 5.000 liranın altında olan bireysel müşterilerin finansal açıdan desteklenmesi için 1 Nisan'dan itibaren destek kredisi başvuruları alınıyor. Peki, Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.