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Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama
Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi sonuçları, başvuru yapan binlerce vatandaşın gündeminde. Koronavirüsle mücadele kapsamında finansal destek sağlamak amacıyla bireysel destek kredisi veren Ziraat Bankası, başvuruların değerlendirmelerini tamamlamaya başladı. Başvuru yapamayan ve başvuru sonucunu bekleyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılan soruların yanıtlarını derledik. Peki, Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 17.04.2020 16:16Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 16:29