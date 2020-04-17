Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında 3 kamu bankası tarafından 5.000, 7.500 ve 10.000 TL destek kredisi verilmeye başlandı. Bu kapsamda Halkbank'ın temel ihtiyaç desteği kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla beklemeye başladılar. Düşük faizli destek kredisine ait başvuru sonuçları ve başvuru işlemleri ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...