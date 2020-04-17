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Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuruları devam ediyor. 1 Nisan'da başlayan başvuru işlemlerinin ardından vatandaşlar sonuçları beklemeye başladılar. Başvuru yapamayanlar ise başvuruların detaylarını araştırıyor. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, başvuruların neredeni nasıl yapılacağı bildirildi. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.04.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 16:48
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