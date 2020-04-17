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Haberler Galeri Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuruları devam ediyor. 1 Nisan'da başlayan başvuru işlemlerinin ardından vatandaşlar sonuçları beklemeye başladılar. Başvuru yapamayanlar ise başvuruların detaylarını araştırıyor. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, başvuruların neredeni nasıl yapılacağı bildirildi. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 16:48
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Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında 3 kamu bankası tarafından 5.000, 7.500 ve 10.000 TL destek kredisi verilmeye başlandı. Bu kapsamda Halkbank'ın temel ihtiyaç desteği kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla beklemeye başladılar. Düşük faizli destek kredisine ait başvuru sonuçları ve başvuru işlemleri ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

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Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.

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Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

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Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.