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Haberler Galeri 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 17 Nisan 2020 tarihli evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle Bakanlığı tarafından engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım maaşı ödemelerinin bu ay hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre toplamda 31 ilde bakım aylıklarının yatırıldığı görülüyor. Peki, 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2020 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 15:59
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17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen evde bakım yardımının bu ayki ödemeleri başladı. Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara yatırılıyor. Peki, 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

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17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

İşte 16 Nisan Perşembe itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:

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17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

1- Hatay
2- Tokat
3- Aksaray
4- Antalya
5- Samsun
6- Osmaniye
7- Ordu
8- Diyarbakır
9- Edirne
10- İzmir
11- Karabük

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17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

12- Ankara
13- Denizli
14- İstanbul
15- Konya
16- Şanlıurfa
17- Zonguldak
18- Uşak
19- Afyonkarahisar
20- Bilecik
21- Mersin

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17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

22- Manisa
23- Sakarya
24- Van
25- Erzurum
26- Çanakkale
27- Sivas
28- Bursa
29- Adana
30- Balıkesir
31- Kayseri