17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 17 Nisan 2020 tarihli evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle Bakanlığı tarafından engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım maaşı ödemelerinin bu ay hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre toplamda 31 ilde bakım aylıklarının yatırıldığı görülüyor. Peki, 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2020 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 15:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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