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Haberler Galeri Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor! 12 ay ertelemeli kredi...

Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor! 12 ay ertelemeli kredi...

Makul kredi şartlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için bazı bankalar güncel fırsatları duyurmayı sürdürüyor. Bu süreçte Ziraat Bankası tarafından faizsiz kredi müjdesi geldi. Koyünde yaşamını sürdürmek isteyen vatandaşları kredi konusunda kolaylık sağlanıyor. Proje kapsamında başvuruları onaylanan kişilere 150 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde krediyle sürüye katılan koyun sayısı 120 bine ulaştı. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Ziraat Bankası kredi başvuruları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022 18:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 18:39
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Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor! 12 ay ertelemeli kredi...

Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı. Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor. 12 ay ertelemeli kredi desteği için başvuru şartları merak ediliyor. Ziraat Bankası tarafından köyde yaşam ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla kredi desteği sağlanıyor. Başlatılan proje kapsamında 150 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sağlanıyor. İmkandan kimlerin yararlanacağı ise merak ediliyor. İşte, Ziraat Bankası kredi başvuru için şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor! 12 ay ertelemeli kredi...

Ziraat Bankası'nın küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlattığı "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde krediyle sürüye katılan koyun sayısı 120 bine ulaştı

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Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor! 12 ay ertelemeli kredi...

Ziraat Bankası açıklamasına göre, 2020 Eylül'de hayata gerilen söz konusu projeye, bugüne kadar 32 valilik protokol imzalayarak katıldı. Hazırlıklarını tamamlayan 14 ilde kredi kullandırılmaya başlandı.

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Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor! 12 ay ertelemeli kredi...

"PROJEMİZ, HEDEFLERİNE DOĞRU EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

Açıklamada projenin gelişimine ilişkin görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Geçtiğimiz yıl eylül ayında Tokat Valiliği ile ilk protokolümüzü imzalayarak projemizi başlattık. Bugün protokol imzalayarak projeye katılan valiliklerimizin sayısı 32'ye ulaştı. Potansiyel üreticilerin belirlenmesi, hayvan seçimi, yem alınacak ve et satılacak firmaların belirlenmesi gibi gerekli hazırlıklarını tamamlayan valiliklerimizin bulunduğu 14 ilimizde üreticilerimiz kredi kullanarak koyunlarını teslim almaya başladılar. Proje kapsamında yaklaşık 1.250 üreticimize teslim edilen koyun sayısı kısa sürede 120 bine ulaştı. Valiliklerimizden aldığımız geri bildirimler, üreticilerimizin projeye olan yoğun ilgisi ve kısa sürede geldiğimiz aşama, projemizin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor! 12 ay ertelemeli kredi...

"UYGULAMANIN BAŞLADIĞI İLLER, ÇEVRE İLLERE DE ÖRNEK OLUYOR"

Pişmaf, Türkiye'nin küçükbaş hayvancılık konusundaki potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bitki örtüsü, coğrafi koşulları, yerli koyun ırkları gibi pek çok faktör bu potansiyeli destekliyor. 'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var' projesi, ülkemizin küçükbaş hayvan sayısının 80 milyon başın üzerine çıkarılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamayı ve her ilin küçükbaş hayvancılık potansiyelini kendi içinde değerlendirerek, oluşacak ekonomik değerin o ilde kalmasını hedefliyor. Projeye özel düzenlemelerimiz ve valiliklerimizle yaptığımız iş birliğiyle tedarik, pazarlama, satış ve finansmana erişim daha da kolaylaşıyor. Uygulamanın başladığı iller, çevre illere de örnek oluyor."