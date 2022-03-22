22 Mart 2022, Salı
Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor! 12 ay ertelemeli kredi...
Makul kredi şartlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için bazı bankalar güncel fırsatları duyurmayı sürdürüyor. Bu süreçte Ziraat Bankası tarafından faizsiz kredi müjdesi geldi. Koyünde yaşamını sürdürmek isteyen vatandaşları kredi konusunda kolaylık sağlanıyor. Proje kapsamında başvuruları onaylanan kişilere 150 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde krediyle sürüye katılan koyun sayısı 120 bine ulaştı. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Ziraat Bankası kredi başvuruları...
Giriş Tarihi: 22.03.2022 18:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 18:39
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