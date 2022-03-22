Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor! 12 ay ertelemeli kredi...

"UYGULAMANIN BAŞLADIĞI İLLER, ÇEVRE İLLERE DE ÖRNEK OLUYOR"

Pişmaf, Türkiye'nin küçükbaş hayvancılık konusundaki potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bitki örtüsü, coğrafi koşulları, yerli koyun ırkları gibi pek çok faktör bu potansiyeli destekliyor. 'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var' projesi, ülkemizin küçükbaş hayvan sayısının 80 milyon başın üzerine çıkarılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamayı ve her ilin küçükbaş hayvancılık potansiyelini kendi içinde değerlendirerek, oluşacak ekonomik değerin o ilde kalmasını hedefliyor. Projeye özel düzenlemelerimiz ve valiliklerimizle yaptığımız iş birliğiyle tedarik, pazarlama, satış ve finansmana erişim daha da kolaylaşıyor. Uygulamanın başladığı iller, çevre illere de örnek oluyor."