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Haberler Galeri İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...

İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...

İŞKUR tarafından iş arayışında olanlara mesleki eğitim kursları ile iş sahibi olma imkanı taşıyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayılan mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyenlere günlük olarak ödemeler yapılıyor. Kurum tarafından 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. Belirlenen şartları yerine getiren yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. Hem de tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, İŞKUR mesleki kurslar hakkında detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022 21:09 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 21:09
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İŞKUR’dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...

İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi. 15 yaş üstü herkes başvurabilir. GSS prim giderlerine kadar... İŞKUR mesleki eğitim kursları ile iş arayışında olanlara destek oluyor. Bu kurslara isteğe bağlı sigortalılar, sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar da katılabiliyor. İŞKUR, meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. Aylık bin 276 ile 2 bin 764 lira ödeme alınabiliyor. İşte, İŞKUR mesleki eğitim kurları hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR’dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...

İstihdamı artırmak için seferber olan İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

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İŞKUR’dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...

İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. Kurslara katılanlara günlük 49,08-106,34 lira arasında ödeme yapılıyor.

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İŞKUR’dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...

ÜNİVERSİTELİYE DE FIRSAT

Günlük ödeme, en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenen kurslarda 65,44 lira olarak belirlenirken, bu kurs eğer sanayi alanındaysa 106,34 lirayı buluyor.

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İŞKUR’dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...

Engelli ve eski hükümlülere yönelik kurslarda ise günlük ödeme istihdam garantisiz ise 49,08, istihdam garantili ise 65,44 lira olarak uygulanıyor.