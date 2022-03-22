İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...

İŞKUR tarafından iş arayışında olanlara mesleki eğitim kursları ile iş sahibi olma imkanı taşıyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayılan mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyenlere günlük olarak ödemeler yapılıyor. Kurum tarafından 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. Belirlenen şartları yerine getiren yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. Hem de tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, İŞKUR mesleki kurslar hakkında detaylar haberimizde...