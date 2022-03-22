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Haberler Galeri Emeklileri sevindiren haber! SGK, SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İlk ikramiye ödemeleri...

Emeklileri sevindiren haber! SGK, SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İlk ikramiye ödemeleri...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 10 milyona yakın emekli bulunuyor. Devlet, SGK eliyle milyonlarca emekli ve hak sahibi için Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye ödemesi yapıyor. Geçtiğimiz yıl 1.100 liraya çıkarılan bayram ikramiyesinde artış beklentisi sürüyor. SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? gibi sorular merak edilirken, konu hakkında son dakika açıklamaları gelmeye başladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 15:22
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Emeklileri sevindiren haber! SGK, SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İlk ikramiye ödemeleri...

Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi sevindiren haberler peş peşe geliyor. 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi her yıl 2 kere veriliyor. İlk olarak 1.000 lira olarak verilen ikramiye geçtiğimiz yıl 1.100 liraya çıkarılmıştı. Son günlerde bu tutarın artırılması tartışılıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklileri sevindiren haber! SGK, SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İlk ikramiye ödemeleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Her yıl bayram öncesinde ikramiyeler emeklilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimi yıl 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan emekli bayram ikramiyesinde bu yıl yine bir artış yapılması bekleniyor. Bunun için 4 formül masada...

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Emeklileri sevindiren haber! SGK, SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İlk ikramiye ödemeleri...

FORMÜL 1:

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, ikramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

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Emeklileri sevindiren haber! SGK, SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İlk ikramiye ödemeleri...

FORMÜL 2:

İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

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Emeklileri sevindiren haber! SGK, SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İlk ikramiye ödemeleri...

FORMÜL 3:

Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.