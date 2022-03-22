Emeklileri sevindiren haber! SGK, SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İlk ikramiye ödemeleri...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 10 milyona yakın emekli bulunuyor. Devlet, SGK eliyle milyonlarca emekli ve hak sahibi için Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye ödemesi yapıyor. Geçtiğimiz yıl 1.100 liraya çıkarılan bayram ikramiyesinde artış beklentisi sürüyor. SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? gibi sorular merak edilirken, konu hakkında son dakika açıklamaları gelmeye başladı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.03.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 15:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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