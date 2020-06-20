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Ziraat Bankası 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat destek kredisi ne zaman sonuçlanır?
Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman sonuçlanır? Ziraat Bankası tarafından 10 bin TL'ye varan düşük faizli destek kredisi veriliyor. Hane halkı geliri 5 bin TL altında olan bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz 36 aya varan yüzde 0,49 faiz oranında kredi imkanı sunuluyor. Kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar sonuçları heyecanla beklemeye başladılar. Ziraat Bankası 10.000 TL kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman sonuçlanır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.06.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 11:49
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