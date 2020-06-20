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Haberler Galeri Ziraat Bankası 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat destek kredisi ne zaman sonuçlanır?

Ziraat Bankası 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat destek kredisi ne zaman sonuçlanır?

Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman sonuçlanır? Ziraat Bankası tarafından 10 bin TL'ye varan düşük faizli destek kredisi veriliyor. Hane halkı geliri 5 bin TL altında olan bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz 36 aya varan yüzde 0,49 faiz oranında kredi imkanı sunuluyor. Kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar sonuçları heyecanla beklemeye başladılar. Ziraat Bankası 10.000 TL kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası destek kredisi ne zaman sonuçlanır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 11:49
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Ziraat Bankası 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat destek kredisi ne zaman sonuçlanır?

Ziraat Bankası pandemi destek kredisi başvuruları devam ediyor. Düşük faizli 6 ay geri ödemesiz 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi desteğine başvuru yapan vatandaşlar, kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. 0,49 faizli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların başvurduğu Ziraat Bankası destek kredisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. 1 Nisan'da başlayan kredi kampanyası ile ilgili detayları yazımızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

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Ziraat Bankası 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat destek kredisi ne zaman sonuçlanır?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat destek kredisi ne zaman sonuçlanır?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat destek kredisi ne zaman sonuçlanır?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat destek kredisi ne zaman sonuçlanır?

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.