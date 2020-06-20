Ziraat Bankası 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat destek kredisi ne zaman sonuçlanır?

Ziraat Bankası pandemi destek kredisi başvuruları devam ediyor. Düşük faizli 6 ay geri ödemesiz 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi desteğine başvuru yapan vatandaşlar, kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. 0,49 faizli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların başvurduğu Ziraat Bankası destek kredisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. 1 Nisan'da başlayan kredi kampanyası ile ilgili detayları yazımızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?