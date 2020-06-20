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Altın fiyatları son dakika: Alımların güçlenmesi halinde... 20 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
Son dakika... Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi? Koronavirüs salgını sonrası hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir sürüyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 kazanımla 381,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 artışla 2.536,00 lira oldu. Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Haziran canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 20.06.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 11:28
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