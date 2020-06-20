Altın fiyatları son dakika: Alımların güçlenmesi halinde... 20 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ziraat Yatırım'ın 19 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Dün de bant hareketi yapan ve günü hafif ekside kapatan değerli maden bu sabah alıcılı bir görüntü sergileyerek 1.730 seviyesinin üzerinde tutunma eğiliminde. Son günlerdeki Dolar'ın yükselişi ve risk iştahında bu sabah yaşanan toparlanma ile birlikte değerli madende bant hareketi haftanın son işlem gününde de devam edebilir ki yükselişin sürmesi durumunda 1.738 tepki gelebilecek bir direnç olarak izlenebilir. Aksi durumda 1.745 bir sonraki direnç konumunda. Diğer yandan, olası düşüşlerde 1.724 ve 1.716 sıralı destekler olarak izlenebilir."