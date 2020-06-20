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Haberler Galeri Altın fiyatları son dakika: Alımların güçlenmesi halinde... 20 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika: Alımların güçlenmesi halinde... 20 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi? Koronavirüs salgını sonrası hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir sürüyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 kazanımla 381,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 artışla 2.536,00 lira oldu. Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Haziran canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 11:28
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Altın fiyatları son dakika: Alımların güçlenmesi halinde... 20 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,66 yükselişle 381,90 liradan işlem görmüştü. Gram altın 20 Haziran'da 383 liradan işlem görüyor. Altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatları ile ilgili uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Düğün sezonunun başlayacak olması ile birlikte yeniden ilgi görmeye başlayan altın ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Haziran canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatları son dakika: Alımların güçlenmesi halinde... 20 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı rakamlar:

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Altın fiyatları son dakika: Alımların güçlenmesi halinde... 20 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALIMLARIN GÜÇLENMESİ HALİNDE...

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, yukarı yönlü fiyatlamalarda 1730 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1715 ve 1704 seviyeleri test edilebilir. Alımların gü��lenmesi halinde ise 1738 noktasından sonra 1750 seviyesi direnç oluşturabilir.

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Altın fiyatları son dakika: Alımların güçlenmesi halinde... 20 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ziraat Yatırım'ın 19 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Dün de bant hareketi yapan ve günü hafif ekside kapatan değerli maden bu sabah alıcılı bir görüntü sergileyerek 1.730 seviyesinin üzerinde tutunma eğiliminde. Son günlerdeki Dolar'ın yükselişi ve risk iştahında bu sabah yaşanan toparlanma ile birlikte değerli madende bant hareketi haftanın son işlem gününde de devam edebilir ki yükselişin sürmesi durumunda 1.738 tepki gelebilecek bir direnç olarak izlenebilir. Aksi durumda 1.745 bir sonraki direnç konumunda. Diğer yandan, olası düşüşlerde 1.724 ve 1.716 sıralı destekler olarak izlenebilir."

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Altın fiyatları son dakika: Alımların güçlenmesi halinde... 20 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTININ KİLOGRAMI 382 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi.