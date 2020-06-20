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Haberler Galeri 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?

6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?

Kamu bankaları tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 0,49 faizli 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli her ay aynı taksitli destek kredisine başvurular devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 10.000 TL'ye kadar verilen destek kredisi ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. 1 Nisan'da başlayan başvuruların değerlendirmeleri tamamlanmaya başladı. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 10 bin TL destek kredisi ne zaman yatar? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 12:23
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6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 1 Nisan'dan başlayan düşük faizli temel ihtiyaç kredisine başvurular devam ediyor. Başvuru yapan binlerce vatandaş kredilerin ne zaman sonuçlanacağını merak ediyor. 5 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL 36 ay vadeli 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 10 bin TL destek kredisi ne zaman yatar? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

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6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.

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6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?

HALKBANK KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

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6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.