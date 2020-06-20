6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 1 Nisan'dan başlayan düşük faizli temel ihtiyaç kredisine başvurular devam ediyor. Başvuru yapan binlerce vatandaş kredilerin ne zaman sonuçlanacağını merak ediyor. 5 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL 36 ay vadeli 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 10 bin TL destek kredisi ne zaman yatar? İşte merak edilenler...