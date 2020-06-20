ANA SAYFA
6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?
Kamu bankaları tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 0,49 faizli 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli her ay aynı taksitli destek kredisine başvurular devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 10.000 TL'ye kadar verilen destek kredisi ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. 1 Nisan'da başlayan başvuruların değerlendirmeleri tamamlanmaya başladı. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 10 bin TL destek kredisi ne zaman yatar? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 20.06.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 12:23
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20