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Haberler Galeri Ziraat Bankası 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Ziraat Bankası 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Ziraat Bankası 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar varan temel ihtiyaç kredi desteği veriyor. Geçen hafta başlayan başvuruların ardından kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar şartları ve başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Ziraat Bankası tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Ziraat Bankası 0,49 faizli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 17:18
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Ziraat Bankası 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Ziraat Bankası 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli aylık eşit taksitli kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası'nın hane halkı geliri 5 bin TL altında olan bireysel müşterilere sunduğu düşük faiz Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'ne başvuru yapan vatandaşlar başvuru sonuçlarını araştırıyor. Başvuru işlemleri 1 Nisan itibarıyla başladı. Peki, Ziraat Bankası 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Ziraat Bankası 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kredi başvurusu değerlendirmeye alındıktan sonra başvuruların olumlu bulunması durumunda başvuru sahibine bilgilendirme yapılacak.

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Ziraat Bankası 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

10 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.