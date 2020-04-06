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Ziraat Bankası 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
Ziraat Bankası 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar varan temel ihtiyaç kredi desteği veriyor. Geçen hafta başlayan başvuruların ardından kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar şartları ve başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Ziraat Bankası tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Ziraat Bankası 0,49 faizli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.04.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 17:18
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