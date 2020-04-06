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Haberler Galeri Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Halkbank düşük faizli 6 ay ödemesiz 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi desteği veriyor. Başvurular 1 Nisan itibarıyla başladı. 0,49 faizli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını ve kredi ayrıntılarını araştırıyor. Halkbank tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 17:12
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Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Halbank 10 bin TL'ye varan düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? Halbank tarafından hane halkı geliri 5 bin TL altında olan bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz 36 aya varan yüzde 0,49 faiz oranında kredi imkanı sunuluyor. Kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarını araştırmaya başladılar. Peki, Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvrusu nasıl yapılır? Halkbank kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte kredi başvurusu yapmak isteyenler için ayrıntılar...

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Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

HALKBANK TEMEK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

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Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

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Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

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Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.