Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Halkbank düşük faizli 6 ay ödemesiz 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi desteği veriyor. Başvurular 1 Nisan itibarıyla başladı. 0,49 faizli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını ve kredi ayrıntılarını araştırıyor. Halkbank tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...