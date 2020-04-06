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Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! Corona virüs (koronavirüs) ile o destek için şartlar kolaylaştırıldı! İşte yeni şartlar

Milyonları ilgilendiriyor! Corona virüs (koronavirüs) ile o destek için şartlar kolaylaştırıldı! İşte yeni şartlar

Son dakika: Corona virüs (Kovid-19) salgınının KOBİ'lere yönelik muhtemel olumsuz etkilerini gidermek amacıyla küçük ve orta boy işletmelereyeni bir destek daha geldi. KOBİ'lerin, ticari alacaklarını garantiye almak için yaptırdıkları devlet destekli ticari alacak sigortasının şartları kolaylaştırıldı. Daha da önemlisi, düne kadar sadece 25 milyon lira cirosu olan küçük işletmeler alacak sigortasından yararlanırken, yeni düzenleme ile ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı; böylece orta boy işletmelerin de sigorta yaptırmasının önü açıldı. İşye detaylar...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 11:55
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Milyonları ilgilendiriyor! Corona virüs koronavirüs ile o destek için şartlar kolaylaştırıldı! İşte yeni şartlar

5 BİN 500 KOBİ BAŞVURDU
2019'da başlayan ticaret alacak sigortası ile KOBİ'ler –özellikle de küçük işletmeler- son mali yılda, vadeli satışlardan elde ettiği cirosu üzerinden devlet destekli alacak sigortası yaptırıyor ve alacağını tahsil edemezse devreye sigorta şirketi giriyor, alacağını sigorta ödüyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! Corona virüs koronavirüs ile o destek için şartlar kolaylaştırıldı! İşte yeni şartlar

Sigorta için ödenecek prim ise KOBİ'nin sigortalatacağı vadeli alacağının süresine (120-180-360 gün) göre değişiyor. Devlet destekli alacak sigortasını Halk Sigorta yönetiyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! Corona virüs koronavirüs ile o destek için şartlar kolaylaştırıldı! İşte yeni şartlar

Alacak sigortasında devlet desteği ise hasar ödeme aşamasında oluyor ve sigorta havuzuna reasürans desteğini devlet sağlıyor; bu sayede sigortanın primleri de makul seviyelerde tutuluyor.

Hürriyet'in haberine göre; bugüne kadar da 5 bin 500 KOBİ, alacağını, ticari alacak sigortası aracılığı ile sigortalattı.

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Milyonları ilgilendiriyor! Corona virüs koronavirüs ile o destek için şartlar kolaylaştırıldı! İşte yeni şartlar

1 NİSAN'DA UYGULAMAYA GİRDİ
Şimdi de koronavirüs salgınından KOBİ'lerin etkilenmemesi için ticari alacak sigortasında değişikliğe gidildi ve sigorta yaptırmanın şartları kolaylaştırıldı.

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Milyonları ilgilendiriyor! Corona virüs koronavirüs ile o destek için şartlar kolaylaştırıldı! İşte yeni şartlar

Ticari alacak sigortasında değişiklik içeren tebliğ de 25 Mart'ta, Resmi Gazetede yayımlandı. Peki, neler değişti? Öncelikle devlet destekli ticari alacak sigortasından daha çok küçük işletmeler yararlanıyordu. Bunun için de ciro sınırı 25 milyon olarak belirlenmişti. Mevcut durumda mikro ve küçük işletmelere destek olan ticari alacak sigortasına, yeni düzenleme ile orta büyüklükteki işletmeler de dahil edildi ve ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı. Koronavirüs kapsamında ticari alacak sigortasında yapılan bir başka değişiklik ise ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ'ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanabilecek. Yeni düzenleme 1 Nisan'da uygulamaya girdi.