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Milyonları ilgilendiriyor! Corona virüs (koronavirüs) ile o destek için şartlar kolaylaştırıldı! İşte yeni şartlar
Son dakika: Corona virüs (Kovid-19) salgınının KOBİ'lere yönelik muhtemel olumsuz etkilerini gidermek amacıyla küçük ve orta boy işletmelereyeni bir destek daha geldi. KOBİ'lerin, ticari alacaklarını garantiye almak için yaptırdıkları devlet destekli ticari alacak sigortasının şartları kolaylaştırıldı. Daha da önemlisi, düne kadar sadece 25 milyon lira cirosu olan küçük işletmeler alacak sigortasından yararlanırken, yeni düzenleme ile ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı; böylece orta boy işletmelerin de sigorta yaptırmasının önü açıldı. İşye detaylar...
Giriş Tarihi: 06.04.2020 11:40Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 11:55