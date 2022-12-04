HaberlerGaleriSİL BAŞTAN HESAPLAR YAPILDI! SSK, Bağ-kur, EYT, emekli, esnaf maaş tablosu! 2023 Ocak'ta 2000 öncesi ve 2000 sonrası oranlar netleşiyor! Yüzde 70,18 zam!
SİL BAŞTAN HESAPLAR YAPILDI! SSK, Bağ-kur, EYT, emekli, esnaf maaş tablosu! 2023 Ocak'ta 2000 öncesi ve 2000 sonrası oranlar netleşiyor! Yüzde 70,18 zam!
Kasım enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zam oranları için beklenen son bir rakam kalacak. Ocak ayında gelecek olan enflasyon rakamlarıyla birlikte asıl veri ortaya çıkmış olacak. Tablo netleşmeye başladı. Ocak 2023 SSK, Bağ-kur, emekli, esnaf maaş zammı ne olacak? 2000 öncesi ve 2000 sonrası zam oranları netleşmeye başladı. İşte yüzde 70,18 zam oranları...