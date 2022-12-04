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Haberler Galeri SİL BAŞTAN HESAPLAR YAPILDI! SSK, Bağ-kur, EYT, emekli, esnaf maaş tablosu! 2023 Ocak'ta 2000 öncesi ve 2000 sonrası oranlar netleşiyor! Yüzde 70,18 zam!

SİL BAŞTAN HESAPLAR YAPILDI! SSK, Bağ-kur, EYT, emekli, esnaf maaş tablosu! 2023 Ocak'ta 2000 öncesi ve 2000 sonrası oranlar netleşiyor! Yüzde 70,18 zam!

Kasım enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zam oranları için beklenen son bir rakam kalacak. Ocak ayında gelecek olan enflasyon rakamlarıyla birlikte asıl veri ortaya çıkmış olacak. Tablo netleşmeye başladı. Ocak 2023 SSK, Bağ-kur, emekli, esnaf maaş zammı ne olacak? 2000 öncesi ve 2000 sonrası zam oranları netleşmeye başladı. İşte yüzde 70,18 zam oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 13:19
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SİL BAŞTAN HESAPLAR YAPILDI! SSK, Bağ-kur, EYT, emekli, esnaf maaş tablosu! 2023 Ocak’ta 2000 öncesi ve 2000 sonrası oranlar netleşiyor! Yüzde 70,18 zam!

SSK, Bağ-kur, emekli, esnaf maaş zammı ne olacak sorusu milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Ocak zammının EYT'lilerin maaşına da yansıtılması beklenenler arasında. Peki 2023 ocak zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin tüm son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SİL BAŞTAN HESAPLAR YAPILDI! SSK, Bağ-kur, EYT, emekli, esnaf maaş tablosu! 2023 Ocak’ta 2000 öncesi ve 2000 sonrası oranlar netleşiyor! Yüzde 70,18 zam!

Yeni yılla birlikte memurların, emeklilerin geliri artacak. Ocak'ta SSK, EYT, esnaf, Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

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SİL BAŞTAN HESAPLAR YAPILDI! SSK, Bağ-kur, EYT, emekli, esnaf maaş tablosu! 2023 Ocak’ta 2000 öncesi ve 2000 sonrası oranlar netleşiyor! Yüzde 70,18 zam!

Yıl sonu yaklaştıkça yaklaşık 14 milyon emekli ve 5 milyon kamu çalışanı ile 8 milyon asgari ücretli alacakları Ocak zammına kilitlenmiş durumda. Yarın açıklanacak enflasyon rakamı ile birlikte 5 aylık oran belirlenecek. Böylece yıl sonu artışıyla ilgili en önemli ipucu gelmiş olacak. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazısı...

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SİL BAŞTAN HESAPLAR YAPILDI! SSK, Bağ-kur, EYT, emekli, esnaf maaş tablosu! 2023 Ocak’ta 2000 öncesi ve 2000 sonrası oranlar netleşiyor! Yüzde 70,18 zam!

Milyonlarca memur ve emekli ile birlikte asgari ücretli çalışanlar yıl sonunda yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Bu zamları belirleyen en önemli parametre ise enflasyon rakamları oluyor.

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SİL BAŞTAN HESAPLAR YAPILDI! SSK, Bağ-kur, EYT, emekli, esnaf maaş tablosu! 2023 Ocak’ta 2000 öncesi ve 2000 sonrası oranlar netleşiyor! Yüzde 70,18 zam!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yıl sonunda 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri ise enflasyon rakamına göre fark alıyor.