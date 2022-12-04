SİL BAŞTAN HESAPLAR YAPILDI! SSK, Bağ-kur, EYT, emekli, esnaf maaş tablosu! 2023 Ocak’ta 2000 öncesi ve 2000 sonrası oranlar netleşiyor! Yüzde 70,18 zam!

Yıl sonu yaklaştıkça yaklaşık 14 milyon emekli ve 5 milyon kamu çalışanı ile 8 milyon asgari ücretli alacakları Ocak zammına kilitlenmiş durumda. Yarın açıklanacak enflasyon rakamı ile birlikte 5 aylık oran belirlenecek. Böylece yıl sonu artışıyla ilgili en önemli ipucu gelmiş olacak. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazısı...