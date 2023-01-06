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TARIM KREDİ MARKET 2023 kampanyası başladı! 6-8 Ocak İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ!

Tarım Kredi Market 5-8 Ocak indirim kataloğunu yayımladı. Enflasyonla mücadele kapsamında temel ihtiyaç ürünlerine uygulanan indirimler devam ediyor. Açıklanan yeni Tarım Kredi Market kataloğunda süzme peynir, 30'lu yumurta, ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı gibi birçok ürün indirimde. Peki Tarım Kredi Market güncel kataloğu yayımlandı mı? Tarım Kredi Market ocak ayı indirim listesinde neler var? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 09:14
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TARIM KREDİ MARKET 2023 İNDİRİMİ: 5-8 Ocak FİYAT LİSTESİ! Süzme Peynir 29.90, Kaşar 77.90, Yumurta 58.90 TL... İşte güncel katalog

Tarım Kredi Market ürünlerinde fiyat listesi güncellendi. 5-8 Ocak güncel kataloğunu yayımlayan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde süzme peynirden, tuvalet kağıdına birçok ürün indirime girdi. 2023 yılının gelmesiyle birlikte yılın ilk indirimleri de başlamış oldu. Peki Tarım Kredi Market güncel kataloğu yayımlandı mı? Tarım Kredi Market ocak ayı indirim listesinde neler var?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TARIM KREDİ MARKET 2023 İNDİRİMİ: 5-8 Ocak FİYAT LİSTESİ! Süzme Peynir 29.90, Kaşar 77.90, Yumurta 58.90 TL... İşte güncel katalog

Orta boy çöp torbası: 15,90 TL

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TARIM KREDİ MARKET 2023 İNDİRİMİ: 5-8 Ocak FİYAT LİSTESİ! Süzme Peynir 29.90, Kaşar 77.90, Yumurta 58.90 TL... İşte güncel katalog

Arko krem: 39,90 TL

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TARIM KREDİ MARKET 2023 İNDİRİMİ: 5-8 Ocak FİYAT LİSTESİ! Süzme Peynir 29.90, Kaşar 77.90, Yumurta 58.90 TL... İşte güncel katalog

Elit sıvı sabun: 10.90 TL

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TARIM KREDİ MARKET 2023 İNDİRİMİ: 5-8 Ocak FİYAT LİSTESİ! Süzme Peynir 29.90, Kaşar 77.90, Yumurta 58.90 TL... İşte güncel katalog

12'li kağıt havlu: 89.90 TL