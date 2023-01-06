TARIM KREDİ MARKET 2023 kampanyası başladı! 6-8 Ocak İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ!

Tarım Kredi Market 5-8 Ocak indirim kataloğunu yayımladı. Enflasyonla mücadele kapsamında temel ihtiyaç ürünlerine uygulanan indirimler devam ediyor. Açıklanan yeni Tarım Kredi Market kataloğunda süzme peynir, 30'lu yumurta, ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı gibi birçok ürün indirimde. Peki Tarım Kredi Market güncel kataloğu yayımlandı mı? Tarım Kredi Market ocak ayı indirim listesinde neler var? İşte merak edilenler...