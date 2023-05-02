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Haberler Galeri Zigana Tüneli 3 Mayıs'ta hizmete giriyor! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak | Milli gurur TOGG tünelden geçti

Zigana Tüneli 3 Mayıs'ta hizmete giriyor! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak | Milli gurur TOGG tünelden geçti

Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana 3 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde yaptığı basın açıklamasında, Trabzon'un üretim ve ticaret faaliyetlerini katbekat artıracak, ülkenin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden Zigana Tüneli'ni, yarın hizmete açarak muhteşem bir eseri daha Trabzon ve bölge ile buluşturacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, TOGG ile yeni Zigana Tüneli'nden geçti.

Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 14:26
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Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak | Milli gurur TOGG tünelden geçti

Bakan Karaismailoğlu, açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde yaptığı basın açıklamasında, Trabzon'un üretim ve ticaret faaliyetlerini katbekat artıracak, ülkenin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden Zigana Tüneli'ni, yarın hizmete açarak muhteşem bir eseri daha Trabzon ve bölge ile buluşturacaklarını söyledi.

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Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak | Milli gurur TOGG tünelden geçti

Türkiye adına mühendislik harikası önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Gün geçmiyor ki tüm ülkemizde ve güzel Trabzon'umuzda yeni bir açılış olmasın, dev bir eser hizmete girmesin. Hem hükümetimizin yatırımları hem de AK Partili yerel yönetimlerimizin çalışmaları sayesinde ülkemizi ve Trabzon'u dev projelerle dört baştan imar ve ihya etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

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Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak | Milli gurur TOGG tünelden geçti

Karaismailoğlu, Türkiye'nin, coğrafi açıdan çok önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle ulaştırma ve haberleşme stratejisini bölgesel ve küresel boyutlarıyla planlanmak ayrı bir önem taşımaktadır. Bu gerçekten hareketle özellikle ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın en önemli dinamolarından biri olarak gördük." dedi.

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Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak | Milli gurur TOGG tünelden geçti

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 21 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerini, küresel eğilimleri dikkate alarak yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak | Milli gurur TOGG tünelden geçti

"Bakanlık olarak yaklaşık 193 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. İşte bu noktada Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekmekte. Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran, Irak olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır."