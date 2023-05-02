Emekliliği 18 AY erkene çekmek mümkün! Dilekçenizi yazarak SGK'ya başvurun! 4A - 4B - 4C'li faydalanabilir! En az 38 bin 430 TL...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan şartları yerine getirenler emeklilik hakkı elde ediyor. Emeklilik tarihini öne çekmek için bazı formüller bulunuyor. SGK'ya dilekçe yazanlar ve istenilen şartları yerine getirenler emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bir günlük borçlanma bile emekliliğinizi erkene almanızı sağlayabiliyor. 1 günlük borçlanmayla bile 1 seneye kadar tarih öne çekilebiliyor. İşte, erken emeklilik için aranan şartları!