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Haberler Galeri Emekliliği 18 AY erkene çekmek mümkün! Dilekçenizi yazarak SGK'ya başvurun! 4A - 4B - 4C'li faydalanabilir! En az 38 bin 430 TL...

Emekliliği 18 AY erkene çekmek mümkün! Dilekçenizi yazarak SGK'ya başvurun! 4A - 4B - 4C'li faydalanabilir! En az 38 bin 430 TL...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan şartları yerine getirenler emeklilik hakkı elde ediyor. Emeklilik tarihini öne çekmek için bazı formüller bulunuyor. SGK'ya dilekçe yazanlar ve istenilen şartları yerine getirenler emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bir günlük borçlanma bile emekliliğinizi erkene almanızı sağlayabiliyor. 1 günlük borçlanmayla bile 1 seneye kadar tarih öne çekilebiliyor. İşte, erken emeklilik için aranan şartları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 16:11
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Emekliliği 18 AY erkene çekmek mümkün! Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurun! 4A - 4B - 4C’li faydalanabilir! En az 38 bin 430 TL...

Emeklilik sistemi için yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) içeriğinde emeklilik konusu için birçok değişik program yer alıyor. Bu programlardan yararlanarak erken emeklilik fırsatından yararlanılabiliyor. Sigortalı olarak çalışmadan önceki dönemde askerlik hizmeti yapanların 1 günlük borçlanmayla bile 1 seneye kadar tarihin öne çekilmesi sağlanabiliyor. İşte, erken emeklilik sağlayan o formüller!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliliği 18 AY erkene çekmek mümkün! Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurun! 4A - 4B - 4C’li faydalanabilir! En az 38 bin 430 TL...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.

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Emekliliği 18 AY erkene çekmek mümkün! Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurun! 4A - 4B - 4C’li faydalanabilir! En az 38 bin 430 TL...

Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

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Emekliliği 18 AY erkene çekmek mümkün! Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurun! 4A - 4B - 4C’li faydalanabilir! En az 38 bin 430 TL...

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından bir süre boyunca uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan veren duruma denir.

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Emekliliği 18 AY erkene çekmek mümkün! Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurun! 4A - 4B - 4C’li faydalanabilir! En az 38 bin 430 TL...

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik ve borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.

e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik ve doğum borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.