1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek! İslam Memiş açık açık tarih verdi!

Altın fiyatlarında kritik tarih belli oldu. Mayıs ayında birçok önemli gelişme yaşanırken altının bu durumdan nasıl etkileneceği ise merak konusu oldu. Elinde 1 gram altını olanlar bile gözünü ayırmamalı. Fed faiz kararını açıklamasıyla tabela değişecek. Altın ve Para Piyasaları Umzanı İslam Memiş açık açık tarih verdi. Peki altın fiyatları yükselecek mi, ne kadar olacak? Altını ne zaman satmalı?