02 Mayıs 2023, Salı
1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek! İslam Memiş açık açık tarih verdi!
Altın fiyatlarında kritik tarih uyarısında bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli açıklamalarda bulundu. Mayıs ayı Fed faiz kararı ve 14 seçimleri dolayısıyla altını olanlar için önemli gelişmeler barındırıyor. Peki Altında son durum ne? Gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 14:10
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