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1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek! İslam Memiş açık açık tarih verdi!

Altın fiyatlarında kritik tarih uyarısında bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli açıklamalarda bulundu. Mayıs ayı Fed faiz kararı ve 14 seçimleri dolayısıyla altını olanlar için önemli gelişmeler barındırıyor. Peki Altında son durum ne? Gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 14:10
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1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek! İslam Memiş açık açık tarih verdi!

Altın fiyatlarında kritik tarih belli oldu. Mayıs ayında birçok önemli gelişme yaşanırken altının bu durumdan nasıl etkileneceği ise merak konusu oldu. Elinde 1 gram altını olanlar bile gözünü ayırmamalı. Fed faiz kararını açıklamasıyla tabela değişecek. Altın ve Para Piyasaları Umzanı İslam Memiş açık açık tarih verdi. Peki altın fiyatları yükselecek mi, ne kadar olacak? Altını ne zaman satmalı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek! İslam Memiş açık açık tarih verdi!

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazanarak başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 1.242 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.040 lira, Cumhuriyet altını da 8.250 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün 1.982 dolardan kapanmasının ardından bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 1.983 dolardan işlem görüyor.

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1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek! İslam Memiş açık açık tarih verdi!

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasaların odağından olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak veri takviminin de varlık fiyatlarında oynaklığı arttırabileceğini ifade etti.

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1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek! İslam Memiş açık açık tarih verdi!

FED FAİZ TAHMİNİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, buna karşın Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceğinin de beklentilerde yer aldığını kaydetti.

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1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek! İslam Memiş açık açık tarih verdi!

Analistler, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin piyasa beklentilerinin üstünde gelmesine karşın imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü ifade ederek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamının ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vermesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.