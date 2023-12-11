11 Aralık 2023, Pazartesi
Gabar’da petrol mesaisi! Hedef günde 100 bin varil | Barut kokan dağlar artık petrol kokuyor | Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor
Şırnak'ta terörden arındırılan Gabar Dağı'nda yapılan petrol keşfi, Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak büyüklükte. Türkiye'nin enerjide dışabağımlılığını büyük oranda ortadan kaldıracak olan Gabar ve Kato dağında bulunan petrol rezervlerinde günlük çıkarılan petrol miktari neredeyse 30 bin varile yükseldi. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Gabar ve Kato Dağı'nda gece gündüz süren hummalı çalışmaları izledi, işçilerle, köylülerle konuştu.
Giriş Tarihi: 11.12.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 08:19
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