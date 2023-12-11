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Gabar’da petrol mesaisi! Hedef günde 100 bin varil | Barut kokan dağlar artık petrol kokuyor | Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor

Şırnak'ta terörden arındırılan Gabar Dağı'nda yapılan petrol keşfi, Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak büyüklükte. Türkiye'nin enerjide dışabağımlılığını büyük oranda ortadan kaldıracak olan Gabar ve Kato dağında bulunan petrol rezervlerinde günlük çıkarılan petrol miktari neredeyse 30 bin varile yükseldi. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Gabar ve Kato Dağı'nda gece gündüz süren hummalı çalışmaları izledi, işçilerle, köylülerle konuştu.

Giriş Tarihi: 11.12.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 08:19
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Gabar’da petrol mesaisi! Hedef günde 100 bin varil | Barut kokan dağlar artık petrol kokuyor

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu Bölgesi, son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekiyor. Şırnak'ta, Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından şimdi de Kato Dağı'nda petrol arama çalışmalar sürüyor.

SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Gabar ve Kato Dağı'nda gece gündüz süren hummalı çalışmaları izledi, işçilerle, köylülerle konuştu. İşte Donat'ın o yazısı...

Türkiye... Gabar Dağı'nda petrol bulunduğunu SABAH'tan öğrendi... Tam 1 yıl önce... 5 Aralık 2022.
Türkiye... Kato Dağı'ndaki sondajdan petrol çıktığını da yine SABAH'tan öğrendi... 3 Temmuz 2023.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gabar’da petrol mesaisi! Hedef günde 100 bin varil | Barut kokan dağlar artık petrol kokuyor

Ben yazdım... Yerinden... Gabar'dan, Kato'dan.
İnanan ve sevinen oldu... İnanmayan oldu... Hatta üzülen oldu.
"Bunlar petrol sondajı değil, yaklaşan seçimin, propaganda sondajı" diyenler oldu.

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Gabar’da petrol mesaisi! Hedef günde 100 bin varil | Barut kokan dağlar artık petrol kokuyor

Oldu da oldu...
Bugün... Gelinen nokta;
22 kuyudan günde 28 bin 500 varil petrol çıkıyor.

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Gabar’da petrol mesaisi! Hedef günde 100 bin varil | Barut kokan dağlar artık petrol kokuyor

Tam gaz

Şırnak'tayız... Çakırsöğüt Tugay Komutanlığı'nda... Helikopter pistinde.
Vali Cevdet Atay.

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Gabar’da petrol mesaisi! Hedef günde 100 bin varil | Barut kokan dağlar artık petrol kokuyor

Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut.
Emniyet Müdürü Cemal Dalman.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bölge Müdürü Oğuz Şahin.