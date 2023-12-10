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Haberler Galeri EYT'siz kademeli emeklilik şartları duyuruldu! Yaş, prim, gün detayı eklendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası emeklilik tablosu...

EYT'siz kademeli emeklilik şartları duyuruldu! Yaş, prim, gün detayı eklendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası emeklilik tablosu...

2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika! 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan vatandaşlar için yaş şartı olmadan emeklilik hakkı tanınıyor. Prim günü ve sigortalılık süresi tamamlanmış olan yaklaşık 3 milyon vatandaş, emeklilik haklarına erişirken, bu sayının yıllar içinde 5 milyonu bulması bekleniyor. Bu düzenleme, emeklilik sürecini daha erken yaşlarda başlatarak emeklilik yaşını düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca, kısmi emeklilik için de kademeli prim sistemi devreye giriyor. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? İşte kademeli emeklilik son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.12.2023 14:34
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EYT’siz kademeli emeklilik şartları duyuruldu! Yaş, prim, gün detayı eklendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası emeklilik tablosu...

1999 yılından sonra sigortalı olanlar için emeklilik şartlarına ilişkin yeni bir düzenleme devreye girdi. Bu düzenleme kapsamında, kısmi emeklilik için yaş şartı getirilirken, aynı zamanda kademeli bir prim sistemi de uygulanacak. Bu sisteme göre, emeklilik hakkı kazanmak isteyenler belirli bir yaşa kadar kademeli olarak prim ödeyecekler. İşte kademeli emeklilk son dakika gelişmeler...

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EYT’siz kademeli emeklilik şartları duyuruldu! Yaş, prim, gün detayı eklendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası emeklilik tablosu...

YAŞ ŞARTLARINI DA İŞE GİRİŞ TARİHLERİ BELİRLİYOR

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre; EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartları da merak edilmeye başlandı. EYT'li olamayan sigortalılar için kademeli bir yaş şartı bulunuyor. Bu yaş şartlarını da işe giriş tarihleri belirliyor.

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EYT’siz kademeli emeklilik şartları duyuruldu! Yaş, prim, gün detayı eklendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası emeklilik tablosu...

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında yani emekli olmalarında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteriyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacak.

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EYT’siz kademeli emeklilik şartları duyuruldu! Yaş, prim, gün detayı eklendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası emeklilik tablosu...

İşe giriş tarihine göre emeklilik şartları şöyle belirleniyor:

8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekiyor. Bu sigortalılar EYT kanunu kapsamına giriyor.

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EYT’siz kademeli emeklilik şartları duyuruldu! Yaş, prim, gün detayı eklendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası emeklilik tablosu...

23 Mart 2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülüyor. Bu noktada kısmi emeklilik şartları oluşuyor.