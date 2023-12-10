EYT'siz kademeli emeklilik şartları duyuruldu! Yaş, prim, gün detayı eklendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası emeklilik tablosu...

2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika! 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan vatandaşlar için yaş şartı olmadan emeklilik hakkı tanınıyor. Prim günü ve sigortalılık süresi tamamlanmış olan yaklaşık 3 milyon vatandaş, emeklilik haklarına erişirken, bu sayının yıllar içinde 5 milyonu bulması bekleniyor. Bu düzenleme, emeklilik sürecini daha erken yaşlarda başlatarak emeklilik yaşını düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca, kısmi emeklilik için de kademeli prim sistemi devreye giriyor. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? İşte kademeli emeklilik son dakika gelişmeler...