İşte memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları! Yeni tablo ortaya çıktı! Öğretmen, avukat, doktor, hemşire, mühendis, akademisyen...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 olduğunu açıkladı. Bu rakamın duyurulmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları da belli oldu. İşte A Haber tarafından hazırlanan öğretmen,polis, hemşire, doktor, akademisyen yeni maaş tablosu...