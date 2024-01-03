03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşte memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları! Yeni tablo ortaya çıktı! Öğretmen, avukat, doktor, hemşire, mühendis, akademisyen...

İşte memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları! Yeni tablo ortaya çıktı! Öğretmen, avukat, doktor, hemşire, mühendis, akademisyen...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 olduğunu açıkladı. Bu rakamın duyurulmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları da belli oldu. İşte A Haber tarafından hazırlanan öğretmen,polis, hemşire, doktor, akademisyen yeni maaş tablosu...

Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:46
  • 1
  • 26
İşte memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları! Yeni tablo ortaya çıktı! Öğretmen, avukat, doktor, hemşire, mühendis, akademisyen...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 olduğunu açıkladı.

İŞTE YENİ MAAŞLAR

Bu rakamların ardından memur ve memur emeklilerinin meslek gruplarına göre yeni maaşları da belli oldu. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
İşte memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları! Yeni tablo ortaya çıktı! Öğretmen, avukat, doktor, hemşire, mühendis, akademisyen...

ŞUBE MÜDÜRÜ LİSANS 1/4 48.433.12

  • 3
  • 26
İşte memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları! Yeni tablo ortaya çıktı! Öğretmen, avukat, doktor, hemşire, mühendis, akademisyen...

MEMUR LİSANS 9/1 34.234.97 TL

  • 4
  • 26
İşte memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları! Yeni tablo ortaya çıktı! Öğretmen, avukat, doktor, hemşire, mühendis, akademisyen...

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 44.085.47 TL

  • 5
  • 26
İşte memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları! Yeni tablo ortaya çıktı! Öğretmen, avukat, doktor, hemşire, mühendis, akademisyen...

ÖĞRETMEN 1/4 39.781.10 TL