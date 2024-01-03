SGK- SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A-4B-4C MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı / refah payı ile...

5 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3,28 olarak gerçekleşti.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33,64 oldu.

Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.