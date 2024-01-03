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Haberler Galeri SGK- SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A-4B-4C MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı / refah payı ile...

SGK- SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A-4B-4C MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı / refah payı ile...

Emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak olan maaş zammı, yeni yılın başlamasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Memur ve emeklilerin zamlı maaşları bugün, TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek.6 aylık enflasyon rakamları öncesi 2024 emekli maaşları merak konusu oluyor. İşte emekli maaş zammı son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 03.01.2024 06:51
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SGK- SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A-4B-4C MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı / refah payı ile...

Aralık ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyor. 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak emekli maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşecek. Bu süreçte, SGK (4A, 4B, 4C), BAĞ-KUR ve emekli maaş zammı hesaplamaları gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. Memurlar için yüzde 50, emekliler için ise yüzde 38 civarında zam beklentisi bulunuyor. Peki, en düşük emekli maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna zam hesaplamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK- SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A-4B-4C MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı / refah payı ile...

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2024 emekli maaş zammı, 3 Ocak 2024 tarihinde netleşecek.

Saatler 10:00'u gösterdiğinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, emeklilere yapılacak olan zam oranları da kamuoyu ile paylaşılacak.

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SGK- SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A-4B-4C MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı / refah payı ile...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memurlara ise her ayın 15'inde maaş ödemesi yapılıyor. Emeklilere enflasyon farkı ödemeleri için tarih duyurulacak.

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SGK- SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A-4B-4C MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı / refah payı ile...

5 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3,28 olarak gerçekleşti.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33,64 oldu.

Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

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SGK- SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A-4B-4C MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı / refah payı ile...

Eğer tahminler gerçekleşirse Ocak zammı yüzde 49.46'yı bulacak ve en düşük maaşlar memurlarda 22 bin 17 liradan 32 bin 906 liraya, memur emeklilerinde ise 9 bin 877 liradan 14 bin 762 liraya yükselecek.