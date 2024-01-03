03 Ocak 2024, Çarşamba
SGK- SSK, Bağ-Kur 2024 Ocak zammı kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A-4B-4C MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı / refah payı ile...
Emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak olan maaş zammı, yeni yılın başlamasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Memur ve emeklilerin zamlı maaşları bugün, TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek.6 aylık enflasyon rakamları öncesi 2024 emekli maaşları merak konusu oluyor. İşte emekli maaş zammı son dakika açıklamaları...
Giriş Tarihi: 03.01.2024 06:51
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