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Haberler Galeri Zamlı sigara fiyat listesi 2020! Sigara kaç para oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Zamlı sigara fiyat listesi 2020! Sigara kaç para oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Zamlı sigara fiyat listesi 2020! Sigara fiyatlarına gelen vergi artışı sonrası güncel fiyat listesi merak ediliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan sigaraya zam haberleri, tütün tüketicileri tarafından araştırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Peki, Sigara kaç para oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Giriş Tarihi: 01.08.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 16:01
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Zamlı sigara fiyat listesi 2020! Sigara kaç para oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Sigara kaç para oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigaraya vergi artışı sonrası geleceği iddia edilen zam haberleri, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Ağustos ayına geldiğimiz dönemlerde tütün tiryakileri zam olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Sigara kaç para oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı sigara fiyat listesi 2020! Sigara kaç para oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

SİGARAYA ZAM VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Resmi açıklama geldiği anda haberimizin içine eklenecektir.

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Zamlı sigara fiyat listesi 2020! Sigara kaç para oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

2020 TEMMUZ GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ - SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

JTI

Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL

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Zamlı sigara fiyat listesi 2020! Sigara kaç para oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL

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Zamlı sigara fiyat listesi 2020! Sigara kaç para oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

British American Tobacco

Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL