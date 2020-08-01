Zamlı sigara fiyat listesi 2020! Sigara kaç para oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Zamlı sigara fiyat listesi 2020! Sigara fiyatlarına gelen vergi artışı sonrası güncel fiyat listesi merak ediliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan sigaraya zam haberleri, tütün tüketicileri tarafından araştırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Peki, Sigara kaç para oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....