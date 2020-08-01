ANA SAYFA
İkinci el için beklenen gün! 2. el araba fiyatları düşecek mi? Opel, Renault, Dacia, Fiat...
2. el araba fiyatları düşecek mi? Koronavirüs sürecinden en çok olumsuz etkilenen alanların başına otomotiv sektörü yer alıyor. Sıfır araçların piyasaya sürülmemesi sonrasında ikinci ele talep artıyor. Ancak ikinci araç fiyatlarınında istenilen düzeyde olmaması ÖTV beklentisi oluşturuyor. Araba fiyatlarının ne zaman düşeceği sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, 2. el araba fiyatları düşecek mi? Opel, Renault, Dacia, Fiat...
Giriş Tarihi: 01.08.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 15:20
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9