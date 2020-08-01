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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği süresi uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği TC kimlik numarasının son sayısına göre hesaplara yatıyor. Temmuz ayında süresi uzatılan kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay daha uzatıldı. Yardımdan yararlananlar Ağustos ayında ödemelerin olup olmayacağı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 01.08.2020 20:13 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 20:20
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