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Haberler Galeri Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı?

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği süresi uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği TC kimlik numarasının son sayısına göre hesaplara yatıyor. Temmuz ayında süresi uzatılan kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay daha uzatıldı. Yardımdan yararlananlar Ağustos ayında ödemelerin olup olmayacağı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 20:13 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 20:20
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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği' için iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde başvuru yapılıyor. Cumhurbaşkanı kararı neticesinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği süresi 1 ay uzatıldı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz."

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı?

Kovid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı?

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı?

Ayrıca, 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi.