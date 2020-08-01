Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği' için iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde başvuru yapılıyor. Cumhurbaşkanı kararı neticesinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği süresi 1 ay uzatıldı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Ağustos'ta yatacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...