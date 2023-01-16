16 Ocak 2023, Pazartesi
ZAMLI SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI! 2023 Ocak ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlayanan SED yardımının hesaplara yatacağı tarih arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İhtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama bir destek ödemesi yapılıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı ile ilgili Ocak ayı ödeme planı da merak konusu oluyor. "Peki SED yardımı ne zaman ödenecek?" İşte, Ocak ayı SED yardımı sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 11:01
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