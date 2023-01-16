ZAMLI SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI! 2023 Ocak ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan SED yardımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan SED yardımı ödemeleri için gözler, gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Her ay ödeme alan aileler, bu ay için belirlenen tarihi sorguluyor. Peki, "Ocak ayı SED yardımı ne zaman yatacak?" İşte, ayrıntılar...