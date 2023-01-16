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Yeni Evim Kampanyası BAŞVURU FORMU | 2023 Orta Gelirli Konut başvuru ücreti var mı? Peşinat ödenecek mi?
"Yeni Evim Konut Finansman Programı" kapsamındaki başvurular başladı. Orta gelirliyi ev sahibi yapmayı amaçlayan proje büyük ses getirirken, başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Kampanyayla orta gelirlilerin 81 ilde piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla ilk konutlarını alabilmesi sağlanacak. Peki, 2023 Orta Gelirli Konut başvuru ücreti var mı? Peşinat ödenecek mi? İşte Yeni Evim Kampanyası başvuru formu...