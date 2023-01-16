Yeni Evim Kampanyası BAŞVURU FORMU | 2023 Orta Gelirli Konut başvuru ücreti var mı? Peşinat ödenecek mi?

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Finansman tutarı 2 Milyon TL'ye kadar 0,69, 2 ile 4 Milyon TL arası için 0,79 ve 4 ile 5 Milyon TL arası 0,99 faiz/kar payı ile 15 yıl vadeli olacaktır. Konut satış bedelinin %5'i kadar tutar yüklenici firma katkısı olarak ilk azami 3. yıla kadar ödeme planına yansıtılacaktır. Ayrıca ilk üç yılda (finansman kolaylık dönemi) finansman taksitlerinin hane gelirinin %30'unu geçen kısmı için katkı sağlanacaktır. Sağlanan katkılar son 8 yılda finansman taksitleriyle birlikte geri ödenecektir.