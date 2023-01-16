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Yeni Evim Kampanyası BAŞVURU FORMU | 2023 Orta Gelirli Konut başvuru ücreti var mı? Peşinat ödenecek mi?

"Yeni Evim Konut Finansman Programı" kapsamındaki başvurular başladı. Orta gelirliyi ev sahibi yapmayı amaçlayan proje büyük ses getirirken, başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Kampanyayla orta gelirlilerin 81 ilde piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla ilk konutlarını alabilmesi sağlanacak. Peki, 2023 Orta Gelirli Konut başvuru ücreti var mı? Peşinat ödenecek mi? İşte Yeni Evim Kampanyası başvuru formu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 11:39
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Yeni Evim Kampanyası BAŞVURU FORMU | 2023 Orta Gelirli Konut başvuru ücreti var mı? Peşinat ödenecek mi?

Yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği orta gelirliye yeni evim konut kampanyasına başvurular 16 Ocak itibariyle başladı. Projeye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecine ilişkin bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Başvuru formu, başvuru ücreti hakkında detaylar ise en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, 2023 Orta Gelirli Konut başvuru ücreti var mı? Peşinat ödenecek mi? İşte Yeni Evim Kampanyası başvuru formu ve tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni Evim Kampanyası BAŞVURU FORMU | 2023 Orta Gelirli Konut başvuru ücreti var mı? Peşinat ödenecek mi?

YENİ EVİM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kampanya kapsamında konut almak isteyen vatandaşlar, satın almak istediği daireyi belirledikten sonra banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek ve uygun olan projeler için kredi tahsis edecektir. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacaktır.

ORTA GELİRLİ KONU KAMPANYASI MÜTEAHHİT BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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Yeni Evim Kampanyası BAŞVURU FORMU | 2023 Orta Gelirli Konut başvuru ücreti var mı? Peşinat ödenecek mi?

ORTA GELİRLİ KONUT BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

Hayır, herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. Ancak mevcut kredi tahsis süreçlerinde bankalarca uygulanan ücretler uygulanmaya devam edecek.

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Yeni Evim Kampanyası BAŞVURU FORMU | 2023 Orta Gelirli Konut başvuru ücreti var mı? Peşinat ödenecek mi?

PEŞİNAT ÖDENECEK Mİ?

Konut bedelinin en az %10'u peşin alınacaktır. Daha az finansman kullanmak isteyen vatandaşlarımız isterse peşinat oranını arttırabilecektir.

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Yeni Evim Kampanyası BAŞVURU FORMU | 2023 Orta Gelirli Konut başvuru ücreti var mı? Peşinat ödenecek mi?

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Finansman tutarı 2 Milyon TL'ye kadar 0,69, 2 ile 4 Milyon TL arası için 0,79 ve 4 ile 5 Milyon TL arası 0,99 faiz/kar payı ile 15 yıl vadeli olacaktır. Konut satış bedelinin %5'i kadar tutar yüklenici firma katkısı olarak ilk azami 3. yıla kadar ödeme planına yansıtılacaktır. Ayrıca ilk üç yılda (finansman kolaylık dönemi) finansman taksitlerinin hane gelirinin %30'unu geçen kısmı için katkı sağlanacaktır. Sağlanan katkılar son 8 yılda finansman taksitleriyle birlikte geri ödenecektir.