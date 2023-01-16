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İntibak yasası son durum: 2023 emekliye intibak müjdesi var mı? 2000 sonrası için intibak düzenlemesi çıkacak mı?

Emekliye intibak düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2000 yılı öncesi emekli aylıklarında yaşanan farklılığı gidermek için çıkarılan intibak düzenlemesi 2000 yılı sonrası emekliler için de talep ediliyor. Kamuoyunda "intibak" olarak bilinen düzenlemenin 2000 yılı sonrası emekliler için çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, intibak yasası son durum nedir? 2023 emekliye intibak müjdesi var mı? 2000 sonrası için intibak düzenlemesi çıkacak mı? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:58
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İntibak yasası son durum: 2023 emekliye intibak müjdesi var mı? 2000 sonrası için intibak düzenlemesi çıkacak mı?

2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar intibak talep ediyor. Ocak zammı ile milyonlarca emeklinin aylıkları artarken, son günlerde gözler intibak düzenlemesine çevrildi. Geçtiğimiz senelerde 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın, 2000 yılı sonrası emekli olanlara da uygulanması talep ediliyor. Peki, intibak yasası son durum nedir? 2023 emekliye intibak müjdesi var mı? 2000 sonrası için intibak düzenlemesi çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İntibak yasası son durum: 2023 emekliye intibak müjdesi var mı? 2000 sonrası için intibak düzenlemesi çıkacak mı?

İNTİBAK DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, " EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır." ifadelerini kullandı.

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İntibak yasası son durum: 2023 emekliye intibak müjdesi var mı? 2000 sonrası için intibak düzenlemesi çıkacak mı?

EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI VAR MI?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

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İntibak yasası son durum: 2023 emekliye intibak müjdesi var mı? 2000 sonrası için intibak düzenlemesi çıkacak mı?

1.300 LİRA ARTIŞ OLACAK

Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1.300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor.

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İntibak yasası son durum: 2023 emekliye intibak müjdesi var mı? 2000 sonrası için intibak düzenlemesi çıkacak mı?

İNTİBAK DÜZENLEMESİ NEDİR?

2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.