İntibak yasası son durum: 2023 emekliye intibak müjdesi var mı? 2000 sonrası için intibak düzenlemesi çıkacak mı?

Emekliye intibak düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2000 yılı öncesi emekli aylıklarında yaşanan farklılığı gidermek için çıkarılan intibak düzenlemesi 2000 yılı sonrası emekliler için de talep ediliyor. Kamuoyunda "intibak" olarak bilinen düzenlemenin 2000 yılı sonrası emekliler için çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, intibak yasası son durum nedir? 2023 emekliye intibak müjdesi var mı? 2000 sonrası için intibak düzenlemesi çıkacak mı? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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