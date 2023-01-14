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Zamlı ödemeler hesaplara yatıyor... PTT'den paranızı hemen alabilirsiniz! 4.336 TL almak için şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere sosyal yardım ödemeleri gerçekleştiriliyor. Bu destek ödemelerinden biri olan evde bakım maaşı ise her ay belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Geçen yıl 3.336 lira tutarındaki evde bakım maaşı yüzde 30 zam ile 4.336 liraya yükseldi. Söz konusu destek ödemelerinden faydalanmak için belirli şartlar gerekiyor. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2023 19:05
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Zamlı ödemeler hesaplara yatıyor... PTT’den paranızı hemen alabilirsiniz! 4.336 TL almak için şartlar

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla gerçekleştirilen evde bakım maaşı ödemeleri 2023 Ocak zammı ile 4.336 TL oldu. Zamlı destek ödemeleri 15 Ocak itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak.

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Zamlı ödemeler hesaplara yatıyor... PTT’den paranızı hemen alabilirsiniz! 4.336 TL almak için şartlar

4.336 TL HESAPLARA YATIYOR

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlıyor. Ayın 30'una kadar tüm illerde ödemeler tamamlanıyor. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, PTT üzerinden ödemelerini alabilecek.

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Zamlı ödemeler hesaplara yatıyor... PTT’den paranızı hemen alabilirsiniz! 4.336 TL almak için şartlar

YÜZDE 30 ZAM

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3.336 lira tutarındaki evde bakım desteği yüzde 30 zam ile 4.336 liraya yükseldi.

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Zamlı ödemeler hesaplara yatıyor... PTT’den paranızı hemen alabilirsiniz! 4.336 TL almak için şartlar

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Zamlı ödemeler hesaplara yatıyor... PTT’den paranızı hemen alabilirsiniz! 4.336 TL almak için şartlar

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.