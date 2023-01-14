Zamlı ödemeler hesaplara yatıyor... PTT'den paranızı hemen alabilirsiniz! 4.336 TL almak için şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere sosyal yardım ödemeleri gerçekleştiriliyor. Bu destek ödemelerinden biri olan evde bakım maaşı ise her ay belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Geçen yıl 3.336 lira tutarındaki evde bakım maaşı yüzde 30 zam ile 4.336 liraya yükseldi. Söz konusu destek ödemelerinden faydalanmak için belirli şartlar gerekiyor. İşte haberin detayları...