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Emekli bayram ikramiyesine ZAM müjdesi! 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emekliye her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye veriliyor. Geçen yıl 1.100 TL olarak sağlanan ikramiye ödemesinin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. 2023 Ocak zammı sonrası emekli aylıkları artarken, gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler, Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelere zam gelip gelmeyeceği araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesine zam var mı? 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 14:25
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Emekli bayram ikramiyesine ZAM müjdesi! 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek?

2023 yılı itibarıyla asgari ücret, memur ve emekli aylıklarında artış yalandı. Ocak zammının netlik kazanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de emekli ikramiyesi oldu. Geçen yıl 1.100'er lira olarak ödenen bayram ikramiyesi ile emekliler toplam 2.200 TL ek kazanç elde etti. Peki, bu yıl emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli bayram ikramiyesine ZAM müjdesi! 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek?

2018 yılında yürürlüğe giren bayram ikramiye ödemesi ilk olarak 1.000 lira olmak üzere toplamda 2.000 lira olarak ödeniyordu. 2021 yılında bu tutar 1.100 liraya çıkarılarak toplamda 2.200 lira olarak belirlenmişti.

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Emekli bayram ikramiyesine ZAM müjdesi! 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek?

Bu sene geçerli olacak asgari ücret, memur ve emekli maaş zammının netlik kazanması sonrası bayram ikramiyesinde de artış beklentisi oluştu.

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Emekli bayram ikramiyesine ZAM müjdesi! 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM MÜJDESİ

Emekliler ile ilgili üçüncü önemli düzenleme ise Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesi olacak. Bunların yükseltilmesine dönük de bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Meclis seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı için ikramiyeler ile ilgili düzenlemenin bu süreçte yapılması gerekiyor. Şu an 1.100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.

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Emekli bayram ikramiyesine ZAM müjdesi! 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek?

KİM, NE KADAR İKRAMİYE ALIYOR?
* Emekli: 1.100 TL
* Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
* Ölüm aylığı (% 50): 550 TL
* Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
* 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
* Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...