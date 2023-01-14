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Emekli bayram ikramiyesine ZAM müjdesi! 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek?
Milyonlarca emekliye her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye veriliyor. Geçen yıl 1.100 TL olarak sağlanan ikramiye ödemesinin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. 2023 Ocak zammı sonrası emekli aylıkları artarken, gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler, Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelere zam gelip gelmeyeceği araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesine zam var mı? 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte son gelişmeler...