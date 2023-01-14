Emekli bayram ikramiyesine ZAM müjdesi! 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM MÜJDESİ

Emekliler ile ilgili üçüncü önemli düzenleme ise Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesi olacak. Bunların yükseltilmesine dönük de bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Meclis seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı için ikramiyeler ile ilgili düzenlemenin bu süreçte yapılması gerekiyor. Şu an 1.100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.