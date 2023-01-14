SİGARA İNDİRİMİ KAÇ TL? 15 Ocak 2023 en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara indirim geldi?

En ucuz sigara fiyatı, son indirim açıklamasının ardından gündeme geldi. 2022 yılında 5 kez zamlanan sigaralara 2023 yılında da bir zam gelmişti. Birkaç gün önce bazı sigara markalarında indirim yapıldığı açıklandı. Yarından itibaren diğer sigara markalarında da indirim uygulanacak. Peki, sigara indirimi kaç TL? 15 Ocak 2023 en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara indirim geldi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.01.2023 19:42 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 19:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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