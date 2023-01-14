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SİGARA İNDİRİMİ KAÇ TL? 15 Ocak 2023 en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara indirim geldi?

En ucuz sigara fiyatı, son indirim açıklamasının ardından gündeme geldi. 2022 yılında 5 kez zamlanan sigaralara 2023 yılında da bir zam gelmişti. Birkaç gün önce bazı sigara markalarında indirim yapıldığı açıklandı. Yarından itibaren diğer sigara markalarında da indirim uygulanacak. Peki, sigara indirimi kaç TL? 15 Ocak 2023 en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara indirim geldi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2023 19:42 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 19:42
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SİGARA İNDİRİMİ KAÇ TL? 15 Ocak 2023 en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara indirim geldi?

2022 yılında 9 ay içerisinde 5 kez zamlanan sigara fiyatlarında bu yıl bir artış daha gerçekleşti. 4'er lira zam yapılan sigara fiyatlarında indirim açıklaması geldi. Geçtiğimiz gün bazı sigara markalarına uygulanan indirim 15 Ocak itibarıyla diğer sigaralarda da geçerli olacak. Peki, sigara indirimi kaç TL? 15 Ocak 2023 en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara indirim geldi? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SİGARA İNDİRİMİ KAÇ TL? 15 Ocak 2023 en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara indirim geldi?

SİGARA İNDİRİMİ NE KADAR? EN UCUZ...

2023 yılında 4'er lira artış gerçekleşen sigara markalarında 1 TL indirim gerçekleşti. 15 Ocak itibarıyla tüm sigara markalarında 1'er TL indirim geçerli olacak.

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SİGARA İNDİRİMİ KAÇ TL? 15 Ocak 2023 en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara indirim geldi?

EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR?

Son fiyat değişikliğinin ardından en düşük sigara fiyatı 29,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 47 TL oldu.

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SİGARA İNDİRİMİ KAÇ TL? 15 Ocak 2023 en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara indirim geldi?

DÜNYADA HER YIL 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ SİGARA İÇMEMESİNE RAĞMEN DUMANI NEDENİYLE ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her yıl, sigara içmeyen 1 milyondan fazla kişi, 20'den fazla farklı kanser türü ve diğer birçok rahatsızlık açısından önemli bir risk faktörü oluşturan sigaranın dumanı ile bağlantılı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

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SİGARA İNDİRİMİ KAÇ TL? 15 Ocak 2023 en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara indirim geldi?

Sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak ve tütünle mücadele etmek amacıyla, 1987 yılından bu yana 9 Şubat tarihi, DSÖ'nün girişimiyle "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak anılıyor.

AA muhabirinin DSÖ verilerinden derlediği bilgilere göre, tütün mamulleri, tüketicilerinin yarısından fazlasının hayatını kaybetmesine yol açıyor.