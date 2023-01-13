Sağlık Bakanlığı 2. personel alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2023 ikinci personel alımı olacak mı?

"Sağlık Bakanlığı 2. personel alımları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda 85 bin personel alınacağı müjdesini vermişti. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar alımlar için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2023 ikinci personel alımı olacak mı?