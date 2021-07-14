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Zamlı memur maaşı yattı mı? 2021 Temmuz ayı memur maaşları ne zaman yatacak? e-Bordro ile maaş sorgulama!
Zamlı memur maaşları yattı mı? Kamu görevlilerine yapılan zamlar 5 Temmuz'da açıklandı. Buna göre, bu aydan itibaren geçerli olmak üzere kamu görevlilerine yüzde 8,45 zam yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi. Peki, 2021 Temmuz ayı zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? e-Bordro ile memur maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...