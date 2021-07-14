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Zamlı memur maaşı yattı mı? 2021 Temmuz ayı memur maaşları ne zaman yatacak? e-Bordro ile maaş sorgulama!

Zamlı memur maaşları yattı mı? Kamu görevlilerine yapılan zamlar 5 Temmuz'da açıklandı. Buna göre, bu aydan itibaren geçerli olmak üzere kamu görevlilerine yüzde 8,45 zam yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi. Peki, 2021 Temmuz ayı zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? e-Bordro ile memur maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 14.07.2021 10:22
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Zamlı memur maaşı yattı mı? 2021 Temmuz ayı memur maaşları ne zaman yatacak? e-Bordro ile maaş sorgulama!

Türkiye'de devlet kurumlarında çalışan memurların merakla beklediği 2021 Temmuz zammı belli oldu. Zamlı maaşların hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte memur maaşlarının ödeneceği tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, e-Bordro ile maaş sorgulama nasıl yapılır? 2021 Temmuz ayı zamlı memur maaşı yattı mı? İşte araştırılan o soruların yanıtı...

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Zamlı memur maaşı yattı mı? 2021 Temmuz ayı memur maaşları ne zaman yatacak? e-Bordro ile maaş sorgulama!

ZAMLI MEMUR MAAŞI YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, zamlı memur maaşları henüz yatmadı. Yapılan açıklamaya göre, devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin zamlı maaş ve aylıkları 15 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

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Zamlı memur maaşı yattı mı? 2021 Temmuz ayı memur maaşları ne zaman yatacak? e-Bordro ile maaş sorgulama!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.

Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 lira, üniversite mezunu memur için 5 bin 243 lira, öğretmen için 6 bin 553 lira, polis memuru için 7 bin 431 lira, uzman doktor için 10 bin 93 lira oldu.

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Zamlı memur maaşı yattı mı? 2021 Temmuz ayı memur maaşları ne zaman yatacak? e-Bordro ile maaş sorgulama!

E-BORDRO İLE MAAŞ GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Maaş bordroları is e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapın. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin. İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarak 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

MAAŞ BORDROLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Zamlı memur maaşı yattı mı? 2021 Temmuz ayı memur maaşları ne zaman yatacak? e-Bordro ile maaş sorgulama!

KİMLER E-BORDRODAN YARARLANIR?

E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir.