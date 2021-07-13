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Emeklilik müjdesi! Flaş detay dikkat çekiyor! Yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik...

Çalışma hayatının içinde yer alan milyonlarca vatandaş emekli olacakları günün hayalini kuruyor. Diğer yandan erken emeklilik sürekli olarak herkesin gündeminde yer alan bir konu oluyor. Bazı durumlarda erken emeklilik için şartlar mümkün olabiliyor. Yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik hakkı engelli vatandaşlara tanınıyor. Doğuştan engelli olup SSK'lı, Bağkur'lu ya da memur olarak çalışmaya başlayan veya işe girdikten sonra engellilik durumu oluşan, her engelli bu hakka sahip. Buna da 'malulen emeklilik' deniyor. Engelliler, belirli koşulları yerine getirmeleri halinde yaşa bakılmaksızın erken emekli olabiliyorlar. Engellilerin emeklilik koşulları, hangi statüde çalıştıklarına ve ilk defa çalışmaya başladıkları tarihe göre değişiyor.

Giriş Tarihi: 13.07.2021 20:48 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 20:48
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Emeklilik müjdesi! Flaş detay dikkat çekiyor! Yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik...

Emeklilik müjdesi... Flaş detay dikkat çekiyor. Yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik imkanı bulunuyor. SGK mevzuatına göre bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar vergi indirimi ile yaş şartına bakılmadan erken emekli olabiliyorlar. Bunun için yüzde 40 ve üzeri rapor gerekiyor. Peki tam olarak kimler bu haktan yararlanabiliyor? Yüzde 40 engelli emeklilik şartları neler? Ne kadar çalışma süresi gerekiyor? İşte erken emeklilik için aranan şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik müjdesi! Flaş detay dikkat çekiyor! Yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik...

1. KİMLER BU HAKTAN YARARLANIYOR?

Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Dolayısıyla engelli olarak çalışan tüm vatandaşların erken emeklilik hakkı bulunuyor.

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Emeklilik müjdesi! Flaş detay dikkat çekiyor! Yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik...

2. NE KADAR ÇALIŞMA SÜRESİ GEREKİYOR?

Burada yaş şartı aranmazken sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor. İşe giriş tarihi 2008'e kadar olanlar ve yüzde 80 ve üzeri engeli olan çalışanlar için emeklilik şartları 15 yıl ve 3600 gün olarak belirleniyor. Yüzde 60-79 oranında raporu olanlar ise 15 yıl ile 18 yıl arasında sigortalılık ve 3600 ile 4000 arası prim günü ile emekli olabiliyor. Yüzde 40-59 arası raporlarda ise 15-20 yıl ve 3600-4400 prim günü arası uygulanıyor. 01.10 2008 tarihinden itibaren ise derecelerde ve şartlarda bazı değişiklikler bulunuyor.

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Emeklilik müjdesi! Flaş detay dikkat çekiyor! Yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik...

3. NE YAPMAK LAZIM?

Erken emeklilikten yararlanmak için öncelikle vergi indirimi almak gerekiyor. Defterdarlık ya da vergi dairelerine müracaat ederek işlemleri başlatmak mümkün.

4. HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Başvuru için kimlik belgesi dilekçe ve işyerinizden sigortalı çalışıldığına dair belge yeterli oluyor. Sonrasında bir hastaneden engellilik derecesini raporla tespit etmek gerekiyor. Bunun için vergi dairesi sizi bir hastaneye sevk ediyor ve raporunuz hazırlanıyor. Raporunuzda belirlenen engellilik oranınız ve işe ilk giriş tarihiniz sizin emekli olacağınız zamanı da belirliyor.

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Emeklilik müjdesi! Flaş detay dikkat çekiyor! Yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik...

5. BAĞ-KUR SİGORTALILARI DA YARARLANIYOR MU?

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren Bağ- Kur (4/B) sigortalıların da engelli olarak erken emekliliklerinin yolu açıldı. Buna göre, yüzde 60 ve üzeri engeli olanlar 15 yıl 3 bin 960 gün, yüzde 50 ile 59 arasında olanlar 16 yıl 4 bin 320 gün, yüzde 40-49 arasında olanlar ise 18 yıl 4 bin 680 günden emekli olabilecek.