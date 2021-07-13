Emeklilik müjdesi! Flaş detay dikkat çekiyor! Yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik...
Çalışma hayatının içinde yer alan milyonlarca vatandaş emekli olacakları günün hayalini kuruyor. Diğer yandan erken emeklilik sürekli olarak herkesin gündeminde yer alan bir konu oluyor. Bazı durumlarda erken emeklilik için şartlar mümkün olabiliyor. Yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik hakkı engelli vatandaşlara tanınıyor. Doğuştan engelli olup SSK'lı, Bağkur'lu ya da memur olarak çalışmaya başlayan veya işe girdikten sonra engellilik durumu oluşan, her engelli bu hakka sahip. Buna da 'malulen emeklilik' deniyor. Engelliler, belirli koşulları yerine getirmeleri halinde yaşa bakılmaksızın erken emekli olabiliyorlar. Engellilerin emeklilik koşulları, hangi statüde çalıştıklarına ve ilk defa çalışmaya başladıkları tarihe göre değişiyor.
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