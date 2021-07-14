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Haberler Galeri SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...

SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...

Zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği temmuz aylıkları için tarih belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih duyuruldu. 2021 ilk altı aylık enflasyon verilerine göre emeklilere yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 11:21
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SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...

Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 yılının ilk altı aylık verisi ile birlikte emeklilere yapılacak zam belli oldu. 13 milyon emekl bu ay zamlı maaşlarına kavuşacak. Şimdi ise gözler emekli maaşlarının ödeneceği tarihe çevrildi. Kurban Bayramı öncesinde maaşların yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanlardan maaaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz'da alanlar 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuzda alanlar 14 Temmuz'da ödenecek.

Bağ-Kur emeklileri için 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkı, ağustos aylıkları 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

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SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

OCAK/TEMMUZ
SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624
SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627
BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912
BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802
EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275...

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SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 yılının ikinci ikramiyesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatacak.

İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ikramiye ödeme takvimi:

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SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...

SSK emeklileri ikramiye tarihi: 13-14 Temmuz

Bağ-Kur emeklileri ikramiye tarihi: 15 Temmuz

Emekli Sandığı emeklileri ikramiye tarihi: 16 Temmuz