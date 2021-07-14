SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...

Zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği temmuz aylıkları için tarih belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih duyuruldu. 2021 ilk altı aylık enflasyon verilerine göre emeklilere yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...