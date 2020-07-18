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Zamlı maaşlar yatıyor! Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi
Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek? TÜİK tarafından ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilere yapılacak zam oranı belli olmuştu. Kurban Bayramı ikramiyelerini alan emekliler şimdi de zamlı maaşların tarihini araştırıyor. Yüzde 5.75 zam alan emekliler zamlı maaşlarına kavuşuyor. Peki, emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 18.07.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 14:24
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