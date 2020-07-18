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Zamlı maaşlar yatıyor! Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi

Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek? TÜİK tarafından ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilere yapılacak zam oranı belli olmuştu. Kurban Bayramı ikramiyelerini alan emekliler şimdi de zamlı maaşların tarihini araştırıyor. Yüzde 5.75 zam alan emekliler zamlı maaşlarına kavuşuyor. Peki, emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 14:24
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Zamlı maaşlar yatıyor! Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi

Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyelerine kavuşan emekliler, maaş farklarının ödeneceği tarihi araştırıyor. Enflasyon oranına göre yüzde 5.75 oranında zam alacak emekliler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maaş farkları ve ikramiyelerin ödeneceği tarihi açıkladı. Peki, memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı maaşlar yatıyor! Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyeleri, emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacak. Buna göre, bayram ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek.

SSK'lı emeklileri: 17-26 Temmuz

Bağkur emeklileri: 25-28 Temmuz

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Zamlı maaşlar yatıyor! Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor.

İşte maaş ödeme takvimi:

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Zamlı maaşlar yatıyor! Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

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Zamlı maaşlar yatıyor! Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,