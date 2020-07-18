Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyelerine kavuşan emekliler, maaş farklarının ödeneceği tarihi araştırıyor. Enflasyon oranına göre yüzde 5.75 oranında zam alacak emekliler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maaş farkları ve ikramiyelerin ödeneceği tarihi açıkladı. Peki, memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi...