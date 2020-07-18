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Haberler Galeri 18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller: 2020 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar oldu? İşte güncel liste

18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller: 2020 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar oldu? İşte güncel liste

Evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç kişiler için verilen evde bakım aylığının temmuz ayı ödeme listesi belli oldu. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, ödemelerin yapıldığı illeri araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar oldu? İşte güncel liste...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 09:26
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18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller: 2020 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar oldu? İşte güncel liste

18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödenen evde bakım maaşının temmuz ayı ödeme listesi güncellendi. Evde bakım aylıklarının yattığı iller güncellendikçe ahaber.com.tr'de yer alacak. Şu ana kadar 32 ilde maaşların yatırıldığı görülüyor. Peki, 18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller: 2020 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar oldu? İşte güncel liste

TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

2020 Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

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18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller: 2020 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar oldu? İşte güncel liste

1- Hatay
2- Tokat
3- Bolu
4- Edirne
5- Diyarbakır
6- Kırklareli
7- İzmir
8- Karabük
9- Kayseri
10- Antalya
11- Zonguldak
12- Bilecik
13- Konya
14- Ankara
15- Denizli
16- Afyonkarahisar

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18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller: 2020 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar oldu? İşte güncel liste

17- İstanbul
18- Şanlıurfa
19- Uşak
20- Manisa
21- Ordu
22- Çanakkale
23- Mersin
24- Samsun
25- Bayburt
26- Siirt
27- Kars
28- Erzurum
29- Bursa
30- Balıkesir
31- Adana
32- Kırıkkale

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18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller: 2020 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar oldu? İşte güncel liste

TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL oldu.