18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller: 2020 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar oldu? İşte güncel liste

Evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç kişiler için verilen evde bakım aylığının temmuz ayı ödeme listesi belli oldu. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, ödemelerin yapıldığı illeri araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 18 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar oldu? İşte güncel liste...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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