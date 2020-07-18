Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2020 Temmuz işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? Temmuz ayı ödemeleri ne zaman? Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlerin başvurduğu işsizlik maaşının temmuz ayı ödemelerinin tarihi merak ediliyor. İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşı ödemeleri ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, işsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2020 Temmuz işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...