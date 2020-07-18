18 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2020 Temmuz işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2020 Temmuz işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Son dakika... Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Sigortalının prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi detayların ele alındığı işsizlik maaşı ödemelerinin bayramdan önce verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala işsizlik ödeneğinden faydalanan vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, işsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2020 Temmuz işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 16:48
  • 1
  • 15
Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2020 Temmuz işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? Temmuz ayı ödemeleri ne zaman? Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlerin başvurduğu işsizlik maaşının temmuz ayı ödemelerinin tarihi merak ediliyor. İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşı ödemeleri ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, işsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2020 Temmuz işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2020 Temmuz işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Temmuz ayı işsizlik maaşı ödemelerinin bayramdan önce verilip verilmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili Bakan Selçuk'un açıklama yapması bekleniyor. Detaylar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 15
Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2020 Temmuz işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

Haziran ayı işsizlik maaşı 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

  • 4
  • 15
Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2020 Temmuz işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

İşsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5'inde yapılıyor.

  • 5
  • 15
Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2020 Temmuz işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.