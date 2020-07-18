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Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2020 Temmuz işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
Son dakika... Temmuz ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Sigortalının prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi detayların ele alındığı işsizlik maaşı ödemelerinin bayramdan önce verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala işsizlik ödeneğinden faydalanan vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, işsizlik maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2020 Temmuz işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.07.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 16:48
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