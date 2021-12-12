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Haberler Galeri Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre...

Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre...

Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre... Enflasyon oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca emeklinin maaş maaşı ortaya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık verilere göre yapılan hesaplamalarda yeni yıla ilişkin zam oranı yüzde 10.48'lik bir oranı işaret ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından zamlı maaşlar ortaya çıkacak. Hal böyle olunca gözler Ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2021 18:39 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 18:39
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Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre...

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Gözler TUİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yeni maaşlar ortaya çıkacak. Uzman isimler 5 aylık verilere göre oluşan maaş tahminlerini paylaşıyor. Sizler için gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre...

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

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Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre...

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.