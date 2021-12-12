Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre...

Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2022? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre... Enflasyon oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca emeklinin maaş maaşı ortaya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık verilere göre yapılan hesaplamalarda yeni yıla ilişkin zam oranı yüzde 10.48'lik bir oranı işaret ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından zamlı maaşlar ortaya çıkacak. Hal böyle olunca gözler Ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanır? 5 aylık verilere göre...