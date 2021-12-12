MAAŞLAR DEĞİŞİYOR! Çalışan, çalışmayan herkesi kapsıyor! 2.862 TL son kez hesaplara yatacak! Ocak ayından itibaren...
MAAŞLAR DEĞİŞİYOR! Çalışan, çalışmayan herkesi kapsıyor! 2.862 TL son kez hesaplara yatacak! Ocak ayından itibaren... Milyonlarca vatandaş Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Asgari ücret zammı sonrasında birçok maaş değişime uğrayacak. 2.863 lira olarak aralık ayında son kez ödenecek. Asgari ücrette zam oranının belirlenmesinin ardından netlik kazanacak. Maaşlar netleşmeye başlarken, yeni yıl için uzman isimlerden değerlendirmelerde geliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler haberimizde...
Giriş Tarihi: 12.12.2021
19:46
Ocak ayında asgari ücrette yapılacak zam sonrasında birçok maaş değişime uğrayacak. Ayrıca işsizler, engelliler ve yaşlılık maaşı alanlar için de avantaj oluşacak. Kıdem tazminatıda yaşanan değişimden etkilenecek. Asgari ücret zammı için görüşmeler sürüyor. Asgari ücret zammı o ücretlerin de artmasını sağlayacak. 2.863 lira olarak aralık ayında son kez ödenecek. Maaşlarda yaşanan değişimleri haberimizde derledik. İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücrete gelecek zamla birlikte diğer çalışanların da gelirleri artacak. Ayrıca işsizler, engelliler ve yaşlılık maaşı alanlar için de avantaj oluşacak. Yeni yılda kıdem tazminatı da yükselecek.
2022 yılında uygulanacak asgari ücret için komisyon üçüncü toplantısını da yaptı. Yarın dördüncü son toplantı yapılacak ve bütün Türkiye'nin merak ettiği rakam ortaya çıkacak. Ancak asgari ücretin artması sadece işçileri ya da asgari ücretle maaş alanları değil bütün çalışanları ve işsizleri de olumlu etkileyecek. Bir gösterge rakamı olan asgari ücretin artması işyerlerinde çalışan diğer personelin de zamlarını etkileyecek ve ücretler artacak. Bunun dışında 20 milyona yakın çalışanın vergi iadesi, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı kriterleri de değişecek. İşte asgari ücretin etkilerinden bazıları şöyle:
VERGİ İADESİ ARTACAK
Türkiye'de çalışan tüm işçi ve memurlar vergi iadesi olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Bu rakam geçerli brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Yaklaşık 20 milyon çalışanın AGİ'si yılbaşı itibariyle artırılacak. Şu anda bekar bir çalışan için aylık 268,31 TL olan AGİ, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçi için 456,13 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamlar asgari ücretteki artış oranında yükselecek.
TAZMİNATA YENİ HESAP
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısına göre; yeni yılla birlikte asgari ücretlilerin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları da değişecek. Kıdem ve ihbar tazminatları hesaplanırken işçinin son brüt maaşı dikkate alınıyor. Asgari ücrette yapılacak zamla birlikte bu tutar artacak. Aralık ayında ayrılan bir işçiye göre Ocak ayında işten çıkartılan bir işçi daha çok tazminat alacak.
İŞSİZE YÜKSEK MAAŞ
İşsiz kalan vatandaşlara verilen işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları da asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Üst sınır ise yine asgari ücretin yüzde 80'i kadar hesaplanıyor. Asgari ücrette yapılacak artış oranında işsizlik ödenekleri de yükselecek. Halen en düşük işsizlik ödeneği 1431 TL, en yüksek ödenek de 2 bin 862 TL olarak uygulanıyor. Şu anda işsizlik ödeneği almakta olanlar için de eğer tavandan maaş alıyorlarsa yeni yılda ödenekleri yükselecek.