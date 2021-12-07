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Haberler Galeri ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı

ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı

ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı... Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. SSK ve Bağkur'lu emeklinin maaş zammının belirlenmesi için geriye sadece tek veri kaldı. Yılın ikinci yarısının enflasyon rakamlarına bakılarak hesaplanacak maaş zammı için 5 aylık oranlar açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Açıklamalar sonrasında maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. İşte, 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021 19:04 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 19:07
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ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı

2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekki maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşlarını etkileyecek zam oranı için 5 aylık veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Açıklamalar sonrasında maaş hesaplamaları hız kazandı. Uzman isimler 5 aylık verilere göre yeni maaşların ne kadar olacağına yönelik tahminlerini paylaştı. İşte, 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı

TUİK 5 AYLIK VERİYİ AÇIKLADI...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

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ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

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ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı

SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.

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ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı

Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.