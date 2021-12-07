ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı

2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekki maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşlarını etkileyecek zam oranı için 5 aylık veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Açıklamalar sonrasında maaş hesaplamaları hız kazandı. Uzman isimler 5 aylık verilere göre yeni maaşların ne kadar olacağına yönelik tahminlerini paylaştı. İşte, 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı...