07 Aralık 2021, Salı
ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı
ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı... Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. SSK ve Bağkur'lu emeklinin maaş zammının belirlenmesi için geriye sadece tek veri kaldı. Yılın ikinci yarısının enflasyon rakamlarına bakılarak hesaplanacak maaş zammı için 5 aylık oranlar açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Açıklamalar sonrasında maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. İşte, 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı...
Giriş Tarihi: 07.12.2021 19:04 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 19:07
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