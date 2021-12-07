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Haberler Galeri Çantası boş giren dolu çıkacak! 6 liradan 200 liraya kadar! Zeytin, halı, fındık ezmesi... A101 aktüel kataloğu yayında

Çantası boş giren dolu çıkacak! 6 liradan 200 liraya kadar! Zeytin, halı, fındık ezmesi... A101 aktüel kataloğu yayında

Çantası boş giren dolu çıkacak! 6 liradan 200 liraya kadar! Zeytin, halı, fındık ezmesi... A101 aktüel kataloğu yayında. A101 tarafından yayınlanan aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Market tarafından indirime giren ürünler katalog üzerinden yayınlanıyor. Elektronik, mutfak ürünleri ve beyaz eşyadan birçok ürünün indirime girdiği aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte, A101 aktüel kataloğu yayında...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021 22:07
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Çantası boş giren dolu çıkacak! 6 liradan 200 liraya kadar! Zeytin, halı, fındık ezmesi... A101 aktüel kataloğu yayında

A101 9 Aralık - 16 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Marketlerin indirimli ürünlerini takip ederek ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar aktüel ürünleri yakından takip ediyor. A101'de yayımlanan katalogda bu hafta; Toshiba UltraHD Smart Led TV, Reeder P13 Blue Max Pro 2021 Cep Telefonu ve çamaşır makinesi gibi birçok ürün alıcılarını bekliyor. İşte, A101 aktüel kataloğu yayında

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çantası boş giren dolu çıkacak! 6 liradan 200 liraya kadar! Zeytin, halı, fındık ezmesi... A101 aktüel kataloğu yayında

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta teknolojik ürünler geniş yer kaplıyor. Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 3.399 TL fiyatıyla ilk sayfada yer alıyor.

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Çantası boş giren dolu çıkacak! 6 liradan 200 liraya kadar! Zeytin, halı, fındık ezmesi... A101 aktüel kataloğu yayında

A101 9 Aralık 2021 kataloğunda yer alan Teknoloji ürünleri devamında parmak izi ve yüz tanıma özellikli, 5000 mAh bataryalı 6 Gb ram ve 128 Gb dahili hafızası ile dikkat çeken, 8MP ön 13MP kameralı 6.5″ inç ekranlı Reeder P13 Blue Max Pro 2021 Cep Telefonu 1,999 TL olarak satışa sunulacak.

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Çantası boş giren dolu çıkacak! 6 liradan 200 liraya kadar! Zeytin, halı, fındık ezmesi... A101 aktüel kataloğu yayında

Ayrıca; Toshıba 55″ Ultra HD Smart Led TV 4,799 TL, Toshıba 32″ Uydulu Full HD Smart Led TV 1,999 TL, Hı-Level 55″ Ultra HD Android Smart Led TV 3,999 TL, Scandisk 64 GB USB Bellek 69,95 TL olacak.

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Çantası boş giren dolu çıkacak! 6 liradan 200 liraya kadar! Zeytin, halı, fındık ezmesi... A101 aktüel kataloğu yayında

A101'de bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 3 adet ürün yer alıyor. SEG markası ile 2 yıl Vestel garantili olan Çocuk kilidi, ön yıkama, Led gösterge, zaman erteleme, 15 dakika hızlı yıkama, 15 programlı, 1000 devirli SEG SCM 9100 9 KG Çamaşır Makinesi 2,399 TL, SEG 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 2,299 TL, yine Vestel garantili Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 1299 TL olarak müşteriye sunulacak.