Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı…

Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin. Yeni yılda tutarlar artacak. Hesaplı emeklilikte son 1 aya girildi. Daha az borçlanma ödeyerek emekli olmak için son tarih 31 Aralık olacak. Yeni yılda asgari ücretin değişmesiyle birlikte emeklilikte borçlanmalarda da değişiklik yaşanacak. Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık borçlanma için en az bin 144 lira 80 kuruş ödeniyordu.