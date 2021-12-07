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Haberler Galeri Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı…

Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı…

Yeni yılda tutarlar artacak! Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Emekliliğini erkene çekmek amacıyla borçlanma yapmayı düşünenlerin önünde yalnızca 1 ay kaldı. Asgari ücretin yeni yıl zammıyla birlikte borçlanmada taban ve tavan tutarları değişiklik gösterecek. Bu nedenle emekliliği erkene çekmek için son tarih 31 Aralık olarak belirlendi. Eğer zamanında borçlanma işlemi yapılmazsa, tavandan ödemelerde tutar 7.5 katına çıkacak! İşte; erken emeklilikte borçlanmayla ilgili merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 07.12.2021 16:45 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 16:45
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Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı…

Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin. Yeni yılda tutarlar artacak. Hesaplı emeklilikte son 1 aya girildi. Daha az borçlanma ödeyerek emekli olmak için son tarih 31 Aralık olacak. Yeni yılda asgari ücretin değişmesiyle birlikte emeklilikte borçlanmalarda da değişiklik yaşanacak. Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık borçlanma için en az bin 144 lira 80 kuruş ödeniyordu.

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Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı…

Emekliliğini erkene çekmek amacıyla borçlanma yapmayı düşünenlerin daha az ödemeyle bunu gerçekleştirmek için önlerinde sadece 1 ayı kaldı. Asgari ücrete yapılacak yeni yıl zammıyla borçlanmada taban ve tavan tutarlar artacak.

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Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı…

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; mevcut asgari ücrete göre 1 aylık borçlanma için en az bin 144 lira 80 kuruş ödeniyor.

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Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı…

Tavandan ödemelerde ise tutar 7.5 katına çıkıyor. Bu ay 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 27 bin 475 lira ödeniyor.

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Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı…

Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 gün (18 ay) için en az 20 bin 606 lira veriyor. Tüm bu tutarlar yeni asgari ücretle artacak.