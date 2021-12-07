HaberlerGaleriAskerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı…
Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı…
Yeni yılda tutarlar artacak! Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Emekliliğini erkene çekmek amacıyla borçlanma yapmayı düşünenlerin önünde yalnızca 1 ay kaldı. Asgari ücretin yeni yıl zammıyla birlikte borçlanmada taban ve tavan tutarları değişiklik gösterecek. Bu nedenle emekliliği erkene çekmek için son tarih 31 Aralık olarak belirlendi. Eğer zamanında borçlanma işlemi yapılmazsa, tavandan ödemelerde tutar 7.5 katına çıkacak! İşte; erken emeklilikte borçlanmayla ilgili merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 07.12.2021 16:45Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 16:45