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Haberler Galeri Zamlı maaşlar belli oldu! e-Devlet başvurularına göz atın! Hesaplar değişti! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

Zamlı maaşlar belli oldu! e-Devlet başvurularına göz atın! Hesaplar değişti! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

2024 yılı için belirlenen toplu sözleşme kapsamında memurların maaşlarına %15+10 oranında zam yapılacağı açıklandı. Özellikle 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlara ne kadar zam geleceği merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte, sosyal destek ödemeleri hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30.08.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 16:22
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Zamlı maaşlar belli oldu! e-Devlet başvurularına göz atın! Hesaplar değişti! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

Memur ve kamu çalışanları için uzun bir bekleyiş sona erdi. Hükümet yetkilileri, 2024 ve 2025 yılları için geçerli olacak toplu sözleşme zam oranlarını açıkladı. 2024 yılı için belirlenen toplu sözleşme kapsamında memurların maaşlarına %15+10 oranında zam yapılacağı açıklandı. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar da bu artıştan faydalanacak. İşte, sosyal destek ödemeleri güncel miktar ve yeni zamlı maaşlar...

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Zamlı maaşlar belli oldu! e-Devlet başvurularına göz atın! Hesaplar değişti! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNE ZAM!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini yüzde 17,55 artırdıklarını duyurdu.

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Zamlı maaşlar belli oldu! e-Devlet başvurularına göz atın! Hesaplar değişti! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL'den 4 bin 50 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL'den 4 bin 629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL'den 5 bin 158 TL'ye çıktı.

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Zamlı maaşlar belli oldu! e-Devlet başvurularına göz atın! Hesaplar değişti! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

ZAMLI SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ 2023

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Zamlı maaşlar belli oldu! e-Devlet başvurularına göz atın! Hesaplar değişti! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

EVDE BAKIM MAAŞI

Memura toplu sözleşme zam oranı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam yapılacağı açıklandı. Söz konusu açıklama ile birlikte evde bakım maaşına da ne kadar zam geleceği belli oldu.

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de Ocak ayına ilişkin tahmin gerçekleşirse 7 bin 296 liraya çıkacak.

Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek. Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş olarak uygulanıyor.

ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU EKRANI