Zamlı maaşlar belli oldu! e-Devlet başvurularına göz atın! Hesaplar değişti! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

EVDE BAKIM MAAŞI

Memura toplu sözleşme zam oranı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam yapılacağı açıklandı. Söz konusu açıklama ile birlikte evde bakım maaşına da ne kadar zam geleceği belli oldu.



Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de Ocak ayına ilişkin tahmin gerçekleşirse 7 bin 296 liraya çıkacak.

Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek. Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş olarak uygulanıyor.

ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU EKRANI