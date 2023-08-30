31 Ağustos 2023, Perşembe
Zamlı maaşlar belli oldu! e-Devlet başvurularına göz atın! Hesaplar değişti! 2023 Dul ve yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...
2024 yılı için belirlenen toplu sözleşme kapsamında memurların maaşlarına %15+10 oranında zam yapılacağı açıklandı. Özellikle 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlara ne kadar zam geleceği merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte, sosyal destek ödemeleri hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 30.08.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 16:22
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